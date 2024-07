Obnovili istočni dio Jadranskog mosta u Zagrebu, od utorka nova regulacija i selidba radova

Zbog početka sanacije zapadnog kolnika, promet će se od sutra, u utorak 16. srpnja od 5:00 sati, pa do kraja ove godine odvijati dvosmjerno po istočnom kolniku u dva prometna traka za svaki smjer, objavili su upozorenje iz Grada Zagreba zbog radova na Jadranskom mostu.

Dodali su kako će tijekom radova i nadalje biti onemogućeno kretanje pješaka i biciklista u zoni radova te će oni biti preusmjereni preko starog Savskog mosta.

- Prometovanje teretnih vozila Jadranskim mostom za vrijeme radova bit će kao i do sada zabranjeno, kao i izlaz vozila iz smjera Riječke ulice prema Jadranskom mostu. Kako bi se izbjegla dodatna zagušenja predlažemo obilazni pravac, Avenija Dubrovnik – Most Slobode odnosno Most Mladosti - pišu iz Grada Zagreba.