'Obogatio se na bitcoinima, a trošio 7 milijuna $ mjesečno...'

Obitelj i prijatelji okupili su se u subotu na Floridi na posljednjem ispraćaju milijardera Matthewa Mellona. Pronađen je mrtav 16. travnja u hotelskoj sobi u Meksiku, istoga dana kada se trebao prijaviti u kliniku za odvikavanje. 54-godišnji milijarder, koji je karijeru započeo u modnoj industriji, veći se dio svog života borio sa ovisnosti o drogama, piše Daily Mail.

Mellon je otputovao u Meksiko gdje je trebao krenuti na rehabilitacijski program u klinici Clear Sky Recovery.

- Trebao se prijaviti u 9.00 ujutro, no u to vrijeme smo primili vijest da je preminuo - kazao je dr. Alberto Sola, direktor klinike New York Timesu.

Prema riječima obiteljskog glasnogovornika, Mellon se prestao drogirati prije tri mjeseca, a u centar za rehabilitaciju krenuo je na kontrolni tretman. Klinika u kojoj je trebao nastaviti daljnje liječenje specijalizirana je za rehabilitaciju ovisnika korištenjem Ibogaina, halucinogene supstance koji se koristi u borbi protiv ovisnosti ali je zabranjen u Sjedinjenim Državama. Na odlazak na rehabilitaciju, piše Daily Mail, nagovorila ga je djevojka Kick Kennedy, kćer Roberta F. Kennedyja Jr.

Mellon je rođen u New Yorku u jednoj od najstarijih bankarskih obitelji, osnivača Mellon Bank i američkih bankara i osnivača Drexel Universityja Anthonyja Josepha Drexela. Već s navršenom 21. godinom dobio je nasljedstvo od 25 milijuna dolara. Po završetku obrazovanja, ostvario je zavidnu karijeru u modnoj industriji, telekomunikacijama i financijama. Određeno vrijeme je proveo kao predsjednik financijskog odbora Republikanske stranke u New Yorku.

