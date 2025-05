'Obolio sam od raka prostate, a spasio me PSA test. Više od 93 posto Hrvata ni ne zna za njega'

Vijest da bivši američki predsjednik Joe Biden ima uznapredovali rak prostate koji se proširio i na kosti, odjeknula je diljem svijeta i potaknula javni interes za tom bolesti, koja je treći najčešći zloćudni uzrok smrti muškaraca u Hrvatskoj, nakon raka pluća te raka debelog i završnog crijeva.

Iako je rak prostate gotovo u potpunosti izlječiv ako se otkrije u ranom stadiju, u Hrvatskoj i dalje od ovoga karcinoma godišnje umire od 800 do 900 muškaraca. Upravo je zato Hrvatska u veljači prošle godine među prvima u Europi pokrenula Posebni program za probir i rano otkrivanje raka prostate, usmjeren na muškarce u dobi od 55 do 69 godina koji nisu ranije bolovali od raka prostate i nisu radili PSA test u posljednjih godinu dana.

Iako su povišene vrijednosti PSA otkrivene kod 10 do 12 posto testiranih, odaziv na daljnje pretrage, bio je, doznajemo, izrazito slab.

- Prema podacima Registra za rak, u Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira nešto više od 2500 karcinoma prostate. Dosad je kod nas u program probira i ranog otkrivanja raka uključeno otprilike 1000 muškaraca, od kojih je stotinjak upućeno urologu, a dvadesetak i liječeno. Planira se proširenje i na druge gradove. PSA testiranje je vrlo važan alat za rano otkrivanje raka prostate, posebno zato što ova bolest u ranim fazama često nema simptome. Rano otkriveni rak prostate je gotovo uvijek izlječiv (stopa 10-godišnjeg preživljenja je oko 95%), dok u kasnijim fazama može biti smrtonosan ili značajno pogoršati kvalitetu života. PSA omogućuje otkrivanje raka prije nego što se pojave simptomi, što znatno povećava šanse za uspješno liječenje - otkriva za 24sata liječnica Ida Ćepulić Maravić.

Ono što je alarmantno je da čak 93 posto građana nije čulo za PSA test (krvna pretraga koja u nekoliko minuta otkriva povišene vrijednosti PSA, prostata specifičnog antigena) i ne zna čemu služi, pokazalo je istraživanje Ipsosa provedeno krajem travnja ove godine, a na inicijativu Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate (HDBRP).

'S 56 godina završio na operaciji te sam potom išao na hormonsko liječenje'

Predsjednik društva Velimir Korak i sam je obolio od karcinoma prostate, a za 24sata je opisao kako je otkrio bolest te kako mu ide liječenje.

- Prvi put sam išao na PSA testiranje 2011. jer mi je otac imao problem s prostatom te se nastavio redovito testirati i vidio sam da mi PSA stalno raste, zatim sam išao na biopsiju, koja je prvi put dala uredan nalaz, no kasnijom biopsijom otkriveno je da se radi o karcinomu, pa sam s 56 godina završio na operaciji te sam potom išao na hormonsko liječenje pa na kemoterapiju. No kasnije je PSA opet počeo rasti, pa sam krenuo na zračenje. To mi nije pomoglo, pa sam išao kod doktorice koja mi je dala novu hormonsku terapiju i sad sam relativno dobro - ispričao nam je Velimir Korak, predsjednik Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate.

Kaže kako bi svaki muškarac od 55. godine trebao na PSA test, navodeći kako je to jednostavna krvna pretraga na koju se ne čeka dugo.

- Odete kod svog doktora obiteljske i ona vam potom da uputnicu za laboratorij. Potrebno se testirati jednom godišnje, a pogotovo oni koji su imali rak prostate u obitelji. Problem je što je to praktički asimptomatična bolest. Rijetko se pacijenti žale da ne mogu mokriti tako da je rak prostate tihi ubojica. Ljudi nemaju simptome, pa neće ići na testiranje. Isto tako muškarci u starijim godinama ne žele doktoru, neki se boje da će postati impotentni, pa neće ni čuti za to. Čak se u nekim situacijama žene više brinu za svoje muževe od njih samih pa ih tjeraju da se idu testirati - istaknuo je Korak.

Doktorica Ćepulić Maravić dodala je da se testiranje PSA preporučuje nakon 50. godine života osim u slučaju da pacijent ima oca, brata ili sina kojem je dijagnoza postavljena prije 65. godine, tad se prvo testiranje preporučuje s 45 godina.

- Podatak da 93% ispitanika u istraživanju ne zna što je PSA je poražavajući, ali nam govori o važnosti informiranja javnosti o ovoj jednostavnoj i jeftinoj pretrazi jer on doprinosi ranom otkrivanju i posljedično može spasiti odnosno produljiti život te spriječiti pogoršanje kvalitete života - ističe ona.

Budući da rak prostate nema simptoma u ranom stadiju, veliki broj slučajeva otkriva se tek u poodmakloj fazi, kad su mogućnosti liječenja ograničene, a prognoze lošije. Liječnici, ali i udruga bolesnika, zato pozivaju na preventivne preglede koji izravno povećavaju šansu potpunog izlječenja karcinoma prostate.

Doktorica Ćepulić Maravić kaže nam da, u slučaju da se pojave simptomi, oni često, dodaje, uključuju poteškoće s mokrenjem (slab mlaz, učestalo mokrenje, osobito noću), krv u mokraći ili sjemenu, osjećaj nepotpunog pražnjenja mjehura te bol u leđima i kukovima u kasnijim fazama bolesti.

Liječenje, dodaje, ovisi o stadiju bolesti, a kod ranih i indolentnih tumora može se i izostaviti, odnosno pacijenta se može aktivno pratiti. Inače može uključivati kirurški zahvat odstranjenja prostate, radioterapiju (zračenje), hormonsku terapiju dok je kemoterapija rezervirana za uznapredovale slučajeve.

- U poodmakloj fazi izlječenje, nažalost, više nije cilj. Tu se fokus stavlja na produljenje života i popravljanje odnosno održavanje njegove kvalitete. Uz napretke u terapiji i njihov stalni razvoj, i takvi pacijenti mogu živjeti godinama uz relativno dobru kvalitetu života - zaključuje dr. Ćepulić Maravić.

Iako službeni plan liječenja bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena, kojem se karcinom prostate proširio i na kosti, tek treba biti objavljen, opcije za bivšeg predsjednika uključuju hormonsku terapiju ili terapiju deprivacije androgena (ADT), koja može smanjiti razinu muških hormona koji mogu potaknuti rast raka prostate, pišu američki mediji.

24sata razgovarala su s prof. dr. Borislavom Belevim, pročelnikom Zavoda za internističku onkologiju KBC-a Zagreb, koji nam je otkrio sve o liječenju karcinoma prostate te istaknuo kako su sve terapije koje su na raspolaganju Bidenu, a riječ je o hormonskim terapijama, dostupne i pacijentima u Hrvatskoj i nalaze se na listi HZZO-a.

- Karcinom prostate je bolest starijih muškaraca te ima sklonost da, kad se širi, širi se u koštani sustav, tj. u skelet. No neki su uvijek lokalizirani, pa ljudi ni ne znaju da ga imaju - kazao je prof. dr. Belev.

Međutim, kod nekih pacijenata je stvar puno ozbiljnija, pa se karcinom može širiti.

- Kad je bolest metastatska, onda se ona prvo liječi hormonskom terapijom, odnosno terapijom deprivacije androgena (ADT). Radi se o tome da su stanice karcinoma prostate ovisne u preživljavanju o muškim spolnim hormonima androgenima, glavni je testosteron. Kod muškaraca se događa da im s godinama polako pada nivo testosterona, pa tako u dobi od 60, 70 i 80 taj hormon može poticati i rast karcinoma prostate. Hormonskom terapijom radimo sve da spustimo nivo hormona testosterona na nulu - ističe prof. dr. Belev.

Inače se, kaže, testosteron može sniziti na dva načina - jedan je farmakološka ADT terapija, tijekom koje se oboljeloj osobi daju injekcije, i to jedna svaka tri ili svakih šest mjeseci, a koja blokira stimulaciju stvaranja testosterona koja se događa između mozga i testisa.

- Davanjem tog antagonista prekinete stvaranje testosterona. To je tzv. kastracijska razina, kad se to napravi, znatno se uspori rast karcinomskih stanica, bolest se usporava, zaustavi, čak se i postojeće metastaze mogu povući, a određeni broj mjeseci koje pacijenti provedu na toj terapiji, bude im puno bolje. To se zove hormonska terapija ili terapija deprivacije androgena (ADT), koja prekida proizvodnju hormona, a uz to hormonske terapije mogu uključivati i dodatne tablete - navodi.

Uz tu terapiju injekcijama, posljednjih godina se, naglašava, za liječenje karcinoma prostate daje još nekoliko vrsta lijekova koji blokiraju i ostalu hormonsku aktivnost, pa još dodatno smanjuju učinak testosterona i tako uzrokuju potpunu blokadu tog hormona.

Dodaje kako se nekad, umjesto kastracijske terapije injekcijama, oboljelim muškarcima izvodila kirurška kastracija, odnosno odstranili su im testise, a takav način kastracije danas je, kaže prof. Belev, izuzetno rijedak te se izvodi samo kod teško pokretnih pacijenata koji imaju mnogobrojne komorbiditete i ne mogu stalno dolaziti na injekcije.

