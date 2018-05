Obožavao je, bio totalno lud za njom: Na kraju je ipak smaknuo

Pogubljenje engleske kraljice Anne Boleyn (35) u engleskom Toweru bilo je, opisuju povjesničari, privatno i dostojanstveno. U pratnji nekoliko dvoranki krenula je prema mjestu svoje smrti, a pritom je izgledala 'neuplašeno kao da ne ide umrijeti'.

Njezin suprug kralj Henrik VIII. optužio je u montiranom procesu za incest, vještičarenje i preljub sa čak sedam muškaraca, od kojih je jedan bio i njen vlastiti brat – George Boleyn . Premda je najprije htio spaliti odlučio je biti 'milostiv' pa joj je dao odsjeći glavu. Angažirao je poznatog i cijenjenog krvnika koji je koristio mač jer Henrik nije htio da njezin vrat bude prerezan običnom sjekirom.

Prije nego je kleknula održala je kratak govor.

"Dobri kršćanski ljudi, došla sam ovdje umrijeti po zakonu, jer po zakonu mi je suđeno umrijeti, i zato se tome neću opirati. Nisam došla ovdje da pokazujem na nekoga, niti da govorim o tome što sam optužena i osuđena da umrem, ali molim Boga da čuva Kralja i da mu podari dugu vladavinu nad vama, jer nježnijeg ni milostivijeg princa nikada nije bilo: i za mene on je uvijek bio dobar i nježan gospodar. I ako će se ijedna osoba miješati u moj slučaj, tražim od njih da sude kako najbolje znaju. I tako napuštam ovaj svijet i sve vas, i svim srcem želim da se svi vi molite za mene. O Bože smiluj mi se!

Kleknula je na francuski način, uzdignute glave i molila se do kraja, dok su joj sluškinje skidale maramu sa glave i stavljale povez preko očiju. Egzekutor je navodno bio toliko fasciniran i očaran Anninom hrabrošću da je teško mogao uraditi svoj posao. Prema legendi, upitao je da mu daju mač (koji je već držao u rukama) i onda joj odrubio glavu kako Anne ne bi očekivala udarac. Pogubljenje je izvršio samo jednim zamahom mača.

Takvo dostojanstveno i ponosno ponašanje malo koga je začudilo. Anne Boleyn nije u svoje vrijeme smatrana izuzetno lijepom ženom, ali su je krasili izuzetna inteligencija, duh i hrabrost. Već pri prvom susretu svi bi ostali zadivljeni njezinom karizmom

- Ona nikada nije bila opisivana kao velika ljepotica, ali čak i oni koji su je ismijavali priznavali su da je posjedovala dramatičnu privlačnost. Njena maslinasta put i ravna crna kosa davale su joj dašak egzotike u kulturi koja je mliječno-bijelu kožu smatrala neophodnom za ljepotu. Njene oči su bile posebne upadljive: 'crne i lijepe', napisao je jedan njen suvremenik, dok je drugi zapazio da su bile 'uvijek najatraktivnije', i da ih je 'znala efektivno koristiti' - opisao je Anne Bolyn jedna povjesničar dok je drugi za ovu samosvjesnu i svojeglavu ženu rekao:

Annin šarm nije počivao toliko na njenom fizičkom izgledu kao što jeste na njenoj živahnoj osobnosti, rječitosti, inteligenciji i eleganciji. Bila je niske i naizgled ranjive figure. Iskazivala se u pjevanju, sviranju, plesanju, i razgovoru. Ne iznenađuje što su se mladići na dvoru rojili oko nje."

Ova engleska plemkinja, obrazovana na francuskom dvoru, bila je dvorska dama kraljice Katarine Aragonske, prve supruge Henrika VIII. iz dinastije Tudora.

Henrik se nakon 15 godina braka strastveno zaljubio u Anne za kojom je doslovno izgubio glavu iako mu je prije toga njezina sestra Mary bila je ljubavnica.

Srčana i ambiciozna Anne je dugo odbijala Henrika i odupirala se njegovim pokušajima da je zavede. A to je njega još više privlačilo. Govorila bi mu mu da će radije izgubiti svoj život nego svoje principe. Zadnje što je Anne htjela je završiti kao odbačena ljubavnica.

Henrik je lud od ljubavi učinio nevjerojatne stvari kako bi se oženio s njom. Zbog Anne je došao u sukob s Crkvom i odrekao se svoje dugogodišnje vjerne, pametne i dobre supruge Katarine Aragonske, omiljene u narodu. Proglasio se poglavarom Crkve u Engleskoj, ukinuo engleske samostane i naravno, prisvojio ih, da bi ga Papa na kraju ekskomunicirao (izopćio).

Cijela katolička Europa bila je okrenuta prema Anne i gledala je kao uljeza. Engleski narod ju je mrzio, a kraljica Katarina nazivala ju je "sramotom kršćanskog svijeta".

