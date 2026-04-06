Obračun na benzinskoj: Nožem ga pokušao ubiti nakon svađe

Policajci iz Vrpolja uhitili su muškarca (61) kojeg terete da je pokušao ubiti 57-godišnjeg muškarca u subotu navečer, izvijestila je PU brodsko-posavska u ponedjeljak. Do svađe je došlo na parkiralištu benzinske postaje, kad je 61-godišnjak nakon svađe nožem ozlijedio 57-godišnjeg mušarca.

Teško ozlijeđenom 57-godišnjaku je pružena liječnička pomoć te je zadržan na liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu.

Policijski službenici su uhitili 61-godišnjaka u čijem je organizmu utvrđena koncentracija alkohola u iznosu 1,16 promila, a potom ga, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u pokušaj počinjenja navedenog kaznenog djela, predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.