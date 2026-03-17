Obrana trlja ruke: Forenzičari nisu smjeli u Vjesnik na očevid, ali radnici mogu bez problema

Piše Laura Šiprak,
Zagreb: Radnici u zaštitnim odjelima nastavili s pripremama za rušenje Vjenikova nebodera | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Snimke građevinskih radnika kako skidaju staklo, metal i azbest iz Vjesnika potegnula su neugodna pitanja za DORH. Iako nisu uzeli tragove s požarišta, u tiskari kraj nebodera našli su otisak prsta i tenisice

Optužnica za palež Vjesnika je podignuta, odvjetnici dvojice 18-godišnjaka pišu odgovore, a mladići su u kućnom pritvoru. No pitanja je puno, a nedavni prizori radnika koji pripremaju ostatke zgrade za rušenje potegnulo je neugodno pitanje za DORH: Zašto radnici mogu bez dodatne zaštite i bez zabrinutosti za njihov život hodati po zgradi, a forenzičari nisu mogli uzeti tragove s mjesta nastanka požara?

