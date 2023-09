Obrat u Slavoniji: Nakon prosvjeda roditelja djeca će u školu ipak ići u dvije smjene?

Učenici Osnovne škole "Blaž Tadijanović" iz Podvinja, područne škole u Podcrkavlju, umjesto radosti zbog početka školske godine, jučer su se suočili s velikom tugom. Posebno su tužni bili oni najmlađi, koji su trebali prvi put sjesti u školske klupe u ponedjeljak. U dvorište matične škole došli su roditeljima jer u novosagrađenu školu u Podcrkavlju nisu mogli. Srpanjsko nevrijeme napravilo je ondje velike štete na limenom krovu, a i u unutrašnjosti škole. Odvojeni od vršnjaka, stajali su te sjetno i čeznutljivo gledali prema drugim učenicima iz Podvinja koji s učiteljicama odlaze u razrede.

Roditelji 134 učenika iz Podcrkavlja ne prihvaćaju da djeca pohađaju samo drugu smjenu u Podvinju dok njihova škola ne bude obnovljena, unatoč organiziranom prijevozu.

- Nekoliko je stvari. Prije svega, rečeno nam je da se neki roditelji podvinjske djece ne slažu s tim da naša djeca idu u prvu smjenu. Mi se ne slažemo da naša djeca, ne samo prvašići nego sva djeca, odnosno svi učenici od prvog do osmog razreda, idu samo u drugu smjenu. Imamo velik problem s djecom. Konkretno, ja sam samohrana majka, moram ići na posao, a nemam kome ujutro ostaviti dijete - kaže nam Anita Maričić, koja je u školu dovela sina prvašića.

Dodaje kako je zbog svega morala prevagnuti u izboru i zbog cijele situacije bila je prisiljena dati otkaz na poslu.

- Odlučili smo svoje nezadovoljstvo izraziti na ovaj način te svima jasno i glasno reći kako ne želimo da naša djeca idu isključivo u drugu smjenu. Predlažemo da jedan tjedan idu u prvu smjenu, a drugi tjedan u drugu smjenu. Ili da se riješi problem s našom školom u Podcrkavlju. Mi drugog prijedloga i rješenja nemamo - dodaje Anita.

Kako kaže, ne udovolji li se njihovim zahtjevima, roditelji su odlučili kako djecu neće slati u školu.

Slično govori i Martina Jurilj, majka troje djece.

- Nije problem izdržati ovakvu situaciju nekoliko tjedana nego je problem u dvosmjenskoj nastavi. Nama je rečeno da naša djeca iz područne škole u Podcrkavlju moraju ići u matičnu školu samo u drugu smjenu. Mi znamo da je naša škola oštećena u nevremenu i da je nemoguće organizirati nastavu u drugim prostorima, ali ne želimo da ona idu samo u drugu smjenu jer bi bili lišenih svih izvannastavnih aktivnosti. Konkretno, iz škole bi dolazili u 18 sati ili kasnije. Nama je prioritet da se naša škola obnovi, ne želimo da naša djeca budu djeca drugog reda. Želimo im pravo na dvije smjene, kad je već ovakva izvanredna situacija - kaže Martina.

Ona je mama prvašića i još dvoje djece, u četvrtom i šestom razredu.

- Najveća mi je bila želja da se zbog mojeg prvoškolca ispune naši zahtjevi - dodala je Martina.

- Naša su djeca naučila ići samo u prvu smjenu, pristali bismo i na dva tjedna prva, a dva tjedna druga smjena, ali da idu samo u drugu smjenu, mislim da nije u redu. Ne znam tko toliko inzistira na tome da naša djeca idu samo u drugu smjenu, mislim da moja djeca, kao i sva iz Podcrkavlja, imaju jednaka prava kao i svi drugi koji ne moraju biti samo u drugoj smjeni - rekao je Krunoslav Marjanović iz Podcrkavlja, otac dvoje školaraca.

Mnogi nezadovoljni roditelji iz Podcrkavlja, naglašavaju, ne optužuju Sanju Spaić, ravnateljicu Osnovne škole "Blaž Tadijanović". Obratili su joj se, no shvatili su ubrzo da je ona nemoćna udovoljiti im u njihovom zahtjevu. Priznaju kako su zamjerali što im nije došao nitko od osnivača, pritom misleći na Grad Slavonski Brod i gradsku upravu, kako bi im objasnio zašto se toliko inzistira na tome da njihova djeca pohađaju školu samo u drugoj smjeni.

Željeli su čuti i kad će biti sanirana šteta na školi u Podcrkavlju, ističu.

- Umjesto svega toga, poslali su nam policiju - ogorčeni su roditelji.

Uistinu, oko okupljenih roditelja bila je policija, što je uobičajena praksa na početku svake školske godine, ali do sada su se policajci nalazili na prilazima školi, no ovog puta u dvorištu, gdje su roditelji prosvjedovali. Policajci su nam rekli kako je prosvjed trebao biti najavljen pet dana ranije, te da se on ne može održavati u školskom dvorištu.

Jedna od majki s prosvjeda za bolje školske uvjete za djecu iz Podcrkavlja rekla je da će doći sa svojim prvašićem kako bi preuzela knjige. Uz to, dodaje, nazočit će pripremljenoj priredbi, ali ako se ne donese odluka o dvosmjenskoj nastavi dok traje obnova škole, svoje dijete danas neće dovesti u školu. S tim se prijedlogom složila većina okupljenih, nezadovoljnih roditelja.

Iz Grada Slavonskog Broda odgovaraju da su u tijeku pripremno-konstrukcijski radovi na krovištu područne škole Osnovne škole "Blaž Tadijanović" u Podcrkavlju te je u tijeku javna nabava za krovopokrivačke radove, čija je procijenjena vrijednost veća od 52.000 eura bez PDV-a.

- Vrijednost ugovorenih pripremno-konstrukcijskih radova je 58.500 eura s PDV-om te bi oni trebali završiti početkom druge polovice rujna. Treća faza obnove područne škole su radovi u unutarnjim prostorijama, koji ne mogu početi dok ne završe radovi obnove krovišta objekta. U tijeku je izrada troškovnika i priprema za natječaj za uređenje unutarnjih prostorija škole - priopćili su.

Danas je završena sjednica školskog odbora, sutra ide prijedlog gradu da djeca idu normalno u dvije smjene. Tako će odsad nadalje nastava ići za sve učenike, pohađat će školu u dvije smjene, i ujutro i popodne.