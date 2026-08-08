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ANALIZA INVESTICIJE PLUS+

OBROVAC DOBIVA BERETTU Ali, HV neće dobiti granate. Zašto?

Piše Ekspertni tim Expressa,

NOVI EXPRESS Talijanski div donosi kapital, tehnologiju i radna mjesta, ali i dalje nedostaje ono presudno: domaća proizvodnja topničkih granata, vojnih baruta i eksploziva

Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, petstoljetni mletačko-lombardijski titan namjenske industrije, stiže u Hrvatsku. I to ne bilo kamo, nego baš u Obrovac, u zaboravljenu udolinu podno Velebita, gdje se socijalistički san o glinici i industriji odavno pretvorio u hrđu i korov.

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Komentari 13
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
POLICIJA NA TERENU

VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
SUDAR DVA VLAKA

PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'
OPISAO STRAŠNE SCENE

Ovo je heroj koji je spašavao putnike iz vlaka: 'Savjest mi je nalagala da to napravim...'

Svi smo tamo bili zbunjeni, tako da je i mene samoga to šokiralo. Sam prizor događaja me šokirao kada sam vidio, rekao je Božidar Zrinski

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