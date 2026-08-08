ANALIZA INVESTICIJE PLUS+
OBROVAC DOBIVA BERETTU Ali, HV neće dobiti granate. Zašto?
NOVI EXPRESS Talijanski div donosi kapital, tehnologiju i radna mjesta, ali i dalje nedostaje ono presudno: domaća proizvodnja topničkih granata, vojnih baruta i eksploziva
Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, petstoljetni mletačko-lombardijski titan namjenske industrije, stiže u Hrvatsku. I to ne bilo kamo, nego baš u Obrovac, u zaboravljenu udolinu podno Velebita, gdje se socijalistički san o glinici i industriji odavno pretvorio u hrđu i korov.
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