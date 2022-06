Obrtnik koji štrajka u Zagrebu proveo je noć u lijesu ispred Ministarstva: 'Ostajem ovdje'

Ostajem ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sve dok se ne ukine Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ili se ne počinje primjenjivati sve njegove odredbe, jer ovako je mrtvo slovo na papiru, kazao nam je Mario Kolarević (54) vlasnik Obrta za pogrebničke usluge "Lira" iz Virovitice, koji je u utorak došao ispred ministarstva u znak protesta jer se, kako on kaže, već sedam godina krše odredbe tog Zakona.

Osim što se odlučio na štrajk glađu, on je noć ispred ministarstva proveo u lijesu. Lijes koji stoji i danas ispred Ministarstva je u utorak oko 21 sat stavio na tlo, skinuo poklopac i noć proveo legavši u lijes.

On se za takav način protesta odlučio, kako nam je rekao, jer Komunalno poduzeće „Flora“ iz Virovitice unatoč "opomeni" iz ministarstva traže punomoć ovjerenu kod Javnog bilježnika ukoliko želi obaviti ukop, jer je u nekim situacijama nemoguće ispuniti taj zahtjev „Flore“.

- To je u nekim situacijama neizvedivo. Posebice ako osoba umre u dane kad ne radi bilježnik, mi to ne možemo ishoditi i stoga nas Flora dovodi u podređeni položaj. Obratili su se ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje je u nekoliko navrata poslao tumačenje Flori da ne može tražiti ovjerenu punomoć, no oni se i nadalje oglušuju i postupaju po svome.

Iz Lire su zatražili mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, i dobili odgovor koji je potpisao Ravnatelj Zvonimir Novak, i koji je u travnju dostavljen i direktoru Flore, Željku Iharošu, u kojemu citira članak 8. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (u posjedu smo dopisa).

- U stavku 2. Zakona, stoji da poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe pogrebnik je temeljem pisane punomoći naručitelja ovlašten ishoditi svu potrebnu dokumentaciju. Zakonodavac nije postavio uvjet ovjerene punomoći, jer ista ne bi bila u funkciji, imajući u vidu da smrt nastupa u svako doba dana, noći, praznike i blagdane. U takvim uvjetima nije moguće ishoditi ovjeru punomoć – govori nam ogorčeni vlasnik obrta "Lira" koji zapošljava sedam osoba.

Kolarević tvrdi da u Osijeku nema takvih problema kao u Virovitici, dodajući da koliko je upoznat samo u Rijeci postoji sličan problem.

Uskoro bi s pred Ministarstvom trebao pojaviti i zastupnik Nikola Grmoja, kazao nam je Kolarević.

