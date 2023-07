Obuljen Koržinek: 'Milanović sustavno napada institucije, šokirao me svojom porukom'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izjavila je u utorak da je šokirana nezapamćenom zabranom pristupa novinaru na konferenciju za novinare predsjednika Republike Zorana Milanovića, dodavši kako on u svom mandatu sustavno napada institucije.

"Šokirana sam porukom koju Zoran Milanović šalje novinarima i cijeloj javnosti odlukom da se novinaru Jutarnjeg lista zabrani praćenje tiskovne konferencije u Uredu predsjednika", istaknula je Obuljen Koržinek putem priopćenja.

'On sustavno napada institucije'

Dodala je kako su jednako strašne riječi koje je uputio jednom od najvećih hrvatskih nakladnika nazivajući ih "kartelom" i iznoseći stav da novinari koji rade u Hanza mediji za njega nisu novinari.

"Predsjednik Milanović u svom mandatu sustavno napada institucije, koristi neprimjeren rječnik i potiče isključivost i podjele u društvu. Ovakav nasrtaj na neovisne medije s pozicije moći zaslužuje svaku osudu", poručila je ministrica.

Jutarnji list je objavio kako im je u utorak bez ikakvog objašnjenja uskraćena akreditacija, odnosno da njihovom novinaru Krešimiru Žabecu nije omogućen dolazak na konferenciju za novinare predsjednika Milanovića.

'To je kartel'

Predsjednik je to popratio objašnjenjem kako to "nije medijska kuća nego kartel", a njegov glasnogovornik je rekao da dolazak novinaru nije zabranjen nego da nije bio ni pozvan.

"Zato što to nije medijska kuća nego je to kartel. Njih vlada financira, oni nemaju stida, organiziraju ciganski svadbu u Splitu, ne romsku. To nije medij, tko god tamo piše, za mene nije novinar", rekao je Milanović odgovarajući na novinarski upit zašto novinaru Jutarnjeg lista nije omogućen dolazak.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko ocijenio je taj čin kao nedopustivom i neprihvatljivom praksom.