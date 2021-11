Gosti emisije HTV-a Otvoreno bili su ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, bivša ministrica obrane Željka Antunović, stručnjak za sigurnost Gordan Akrap i direktor HS produkta Željko Pavlin. Razgovarali su o tome što znači posjet predsjednika Emmanuela Macrona za Hrvatsku, je li Hrvatska kupnjom aviona od Francuske osigurala ulazak u šengenski prostor i može li to ugroziti strateško partnerstvo s SAD-om.

- Taj je sporazum značio veliku podršku, pa i u javnosti promjenu percepcije o odnosima Hrvatske i Francuske. Danas, 11 godina kasnije Hrvatska, država članice EU, prošle godine smo predsjedali EU-om u trenutku najveće krize, potpisuje novi sporazum o strateškom partnerstvu koji smo danas usvojili na Vladi pa je on i javno dostupan. On daje jedan širok presjek tema, ne samo bilateralnih, nego smo se odlučili na stratešku suradnju oko europskih tema - i sigurnosnih i gospodarskih, klimatske promjene, digitalna tranzicija - rekla je Obuljen Koržinek.

Na opaske nekih da je to trgovački odnos - mi njima milijarde za Rafale, a mi dobijemo ulazak u Schengen i potporu za eurozonu ministrica je rekla da to nije trgovina.

- Sporazum je puno širi, on otvara mogućnosti i puno angažiranije suradnje u svim drugim područjima. On vrlo jasno pozicionira Hrvatsku i Francusku kao partnerske zemlje koje zajednički žele raditi na stabilnosti i razvijati sigurnosno suradnju u okviru EU i u odnosu na sve izazove koji nas okružuju - komentirala je.

Bivša ministrica obrane Željka Antunović rekla je o nabavi Rafala kako je potpuno nebitno što o tome misli.



- Smatram da bi se mogli obraniti i bez MIG-ova i bez Rafala ako imamo dovoljno obučenu i motiviranu vojsku. Međutim, ovo je ipak nešto što obilježava hrvatsku politiku kroz dugo razdoblje. Mi smo čudan narod i čudna zemlja, pa vjerojatno onda imamo i malo specifične političare. Da je netko rekao prije 15 godina da nam ne treba ratno zrakoplovstvo i da ćemo to ukinuti mislim da bi se digla revolucija u Hrvatskoj. Danas kad smo kupili 12 borbenih zrakoplova koji su nam nužni jer su postojeći neupotrebljivi čujemo puno glasova protiv toga - govori Antunović.

Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap rekao je kako ne zna što stoji u ugovori te dodao da će se doznati.



- Mi smo članica EU-a i NATO-a i to je manevarski prostor u kojem trebamo funkcionirati. Ne trebamo mi vezivati naše poslovne aktivnosti, pitanje izvoza u neku državu s određenim poslovnim potezima kao što je ovaj, rekao je Akrap.



Kaže i da se Amerikanci neće naljutiti što nismo kupili F16.



- Osobno sam bio sklon nabavi F16 Baracku s obzirom na to da znam kave su njegove mogućnosti i karakteristike. Prvi natječaj je bio izuzetno transparentan, možda i previše transparentan jer se u svakom trenutku znalo sve. Postoji javna nabava, zna se koliki je proračun koji možemo izdvojiti i koje su karakteristike i to je definirala struka , a ne javnosti . Skupile su se pametne glave u MORH-u i rekle trebamo to i to, te je politika i struka odlučila - rekao je Akrap.

Na činjenicu kako se Srbija, naoružava i nabavlja oružje sa svih strana, prima donacije od Rusije, govore i o nabavci sustava S400 te bi onda Rafali bili upitni ili ne bi, Akrap je reko da smo mi članica NATO-a te da su Rafali daleko bolji od srpskih MIG-ova.

- To je prva i temeljna postavka iz koje mi trebamo polaziti. To što Srbija kupuje i reagira na nas, to je njihov problem. Rafale kupujemo za sebe kao odgovorna članica EU-a i NATO-a. To što Srbija govori da će kupiti S400 to su priče za srbijansku domaću javnost. Turska je kupila sustav S400, sustav je vrlo blizak sustavu koji imaju Rusi. Srbija nema tih novaca da plati sustav - zaključio je.

Direktor HS produkta, tvrtke specijalizirane za oružje, Željko Pavlin rekao je kako su ove godine dobili nagradu Zlatnu kunu od HGK za veliko trgovačko društvo u Hrvatskoj te zlatni ključ za najvećeg izvoznika u Ameriku u Hrvatskoj, ali da u Francusku do sad nisu puno izvozili - oko 5.000 pištolja.



- U tvornici radi oko 1850 ljudi, ali broj ljudi je staro gledanje na snagu tvornice. Mi smo u ovom trenutku vjerojatno najautomatiziraniji i najrobotiziranija tvornica u Hrvatskoj. Imamo najveći broj robota u proizvodnji od kojih su neki čak i rezultat našeg rata. Ovo će nam biti rekordna godina u našoj povijesti. Naš izvoz u Ameriku bit će oko 700.000 pištolja, a uspjeli smo izvesti u razne zemlje oko 20-ak tisuća pušaka. Ova rekordna godina bit će bolja 20% posto nego lanjska za koje smo dobili ove nagrade. To dovoljno govori o rezultatima, a to nas svrstava među najveće tvornice u našem segmentu na svijetu - rekao je Pavlin..