Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izrazila je u nedjelju zadovoljstvo što je obnova zagrebačke katedrale došla do faze da se u njoj mogu slaviti svete mise
Obuljen Koržinek: Vesele me mise u katedrali, ali radovi će trajati još nekoliko godina
Dirnuti smo što smo se uspjeli vratiti u katedralu, moji kolege i Ministarstvo preuzeli su odgovornost za obnovu svih crkava; jedna za drugom skoro su se sve otvorile, ostalo ih je još sedam do osam najsloženijih na kojima se radi, izjavila je Obuljen Koržinek nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.
- Veseli me da se mogu održavati mise u katedrali, naravno radovi će trajati još nekoliko godina - dodala je.
Nakon potresa, kako je navela, obnovljeno je ukupno 140 crkava.
Ministrica Obuljen Koržinek čestitala je svim građanima Uskrs i zaželjela im da ga provedu u miru sa svojim obiteljima.
