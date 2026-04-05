ČESTITALA USKRS

Obuljen Koržinek: Vesele me mise u katedrali, ali radovi će trajati još nekoliko godina

Piše HINA,
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek izrazila je u nedjelju zadovoljstvo što je obnova zagrebačke katedrale došla do faze da se u njoj mogu slaviti svete mise

Dirnuti smo što smo se uspjeli vratiti u katedralu, moji kolege i Ministarstvo preuzeli su odgovornost za obnovu svih crkava; jedna za drugom skoro su se sve otvorile, ostalo ih je još sedam do osam najsloženijih na kojima se radi, izjavila je Obuljen Koržinek nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

- Veseli me da se mogu održavati mise u katedrali, naravno radovi će trajati još nekoliko godina - dodala je.

Nakon potresa, kako je navela, obnovljeno je ukupno 140 crkava.

PROPOVIJED ZA USKRS Kutleša: U uskrslom Kristu ispunjena su ljudska traganja za istinom, dobrotom i ljepotom
Kutleša: U uskrslom Kristu ispunjena su ljudska traganja za istinom, dobrotom i ljepotom

Ministrica Obuljen Koržinek čestitala je svim građanima Uskrs i zaželjela im da ga provedu u miru sa svojim obiteljima.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

