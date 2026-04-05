Obuljen Koržinek: Vesele me mise u katedrali, ali radovi će trajati još nekoliko godina

Dirnuti smo što smo se uspjeli vratiti u katedralu, moji kolege i Ministarstvo preuzeli su odgovornost za obnovu svih crkava; jedna za drugom skoro su se sve otvorile, ostalo ih je još sedam do osam najsloženijih na kojima se radi, izjavila je Obuljen Koržinek nakon misnog slavlja na Uskrs u zagrebačkoj katedrali.

- Veseli me da se mogu održavati mise u katedrali, naravno radovi će trajati još nekoliko godina - dodala je.

Nakon potresa, kako je navela, obnovljeno je ukupno 140 crkava.

Ministrica Obuljen Koržinek čestitala je svim građanima Uskrs i zaželjela im da ga provedu u miru sa svojim obiteljima.