Obuljen o obnovi: 'Ne treba prebacivati krivicu'; Korlaet o dolasku Bačića: 'Treća sreća!'

U četvrtak su za HRT-ovu emisiju Otvoreno, nakon odlaska ministra Paladine, o obnovi govorili ministrica Nina Obuljen Koržinek, Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Zagreba, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu i bivši dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu te Mirko Habijanec, predsjednik HUP-ove Udruge poslodavaca graditeljstva i predsjednik Uprave tvrtke "Radnik", Križevci.

Prvo je govorila ministrica te otkrila što je po njenom mišljenju najporaznije u procesu obnove te tko snosi najveću odgovornost.

- Ja ne bih rekla da je tu nešto porazno, niti bih govorila samo o odgovornosti. Jako puno toga je napravljeno, postoje neki segmenti koji idu jako dobro, tu prvenstveno govorim o javnom sustavu, o javnom sektoru i infrastrukturi. Postoji segment obiteljskih kuća gdje svi želimo ubrzanje, međutim treba spomenuti da smo, kad govorimo o Banovini, preko 4000 kuća obnovili, a koje su trebale nekonstrukcijsku obnovu i ljudi su se mogli vratiti. Također se rade višestambene zgrade. Postoji jedan segment koji kasni, koji treba značajno ubrzati i na tome će se raditi- rekla je.

- Kada imate ovakva dva razorna potresa u kratkom vremenu, osobito za vrijeme pandemije, treba vremena da se sustav postavi- rekla je dodavši da su neka očekivanja možda nerealno prezentirana i u javnosti.

Ministrica je komentirala i odlazak ministra Paladina te otkrila smatra li da je njegov mandat bio gubitak vremena.

- Nikako, brojni postupci su se ubrzali. Moramo biti svjesni da se javni novac ulaže u privatnu imovinu. Velika je to odgovornost, to su novci naših građana.

Lakušić se složio s Obuljen rekavši da se za vrijeme mandata bivšeg ministra itekako napravilo štošta.

- U dijelu u kojem je ukazano na mnoge stvari, pogotovo na ubrzanje dijelom javne nabave, ubrzanje da se neke cijene koje su vezane za natječaj mogu svrstati u kategoriju jednostavne nabave gdje se skraćuju postupci što je itekako važno. Nadalje, ono što je važno za izvođače - dosta se vodilo računa o indeksaciji cijena, što je opet u mandatu ministra Paladine učinjeno i baš je vođeno računa da izvođači ne bi odustajali od nabave nego da idu, da znaju da država, odnosno naručitelj, brinu da tržište može varirati.

- Bilo je i trenutaka kad izvođači nisu ni nudili nekakve poslove jer nisu bili sigurni zbog čudnog ponašanja cijena u jednom trenutku. Također je važno istaknuti da je inženjerska struka stvarno učinila sve da se dođe do dokumentacije i stvore preduvjeti da se može ići dalje. Jedan dio je ostao na dijelu javne nabave gdje stvarno treba učiniti dosta- dodao je.

Istaknuo je da su uočene poteškoće u procesu obnove te da se vrijeme skraćuje.

- Možemo reći da više nema opravdanja da nešto ne bi išlo pravim ritmom i brzinom kojom treba biti- naglasio je Lakušić.

Korlaet je pak komentirao dolazak novog ministra Bačića.

- Treća sreća! Ima već iskustva iz tog ministarstva. To iskustvo će mu, ili bi mu trebalo, u preuzimanju ovog resora. Obnova je skup, kompliciran i dugotrajan proces. Postoji jako puno nevidljivih predradnji koje je trebalo obaviti da krene fizička obnova. Trošimo javni novac, moramo se ponašati maksimalno obazrivo i transparentno te moramo raspisati javni poziv da se može javiti "n" projektanata koji zadovoljavaju uvjete pa se izabere najbolji. To traje po zakonu o javnoj nabavi. Onda se to isprojektirati. Nakon toga opet ide javna nabava za izvođača što opet traje. Pa ide postupak žalbe i onda tek dolazimo do fizičke obnove. Sve je jako dugotrajno. Bitno je da cijene obnove budu u skladu s realnošću. Puno je kompliciranije izvoditi sanaciju ili konstruktivnu obnovu nego graditi novu zgradu- istaknuo je.

Na Banovini je u četvrtak bio predsjednik Milanović koji je naglasio da za obnovu nedostaje volje te je kritizirao činjenicu da ljudi žive u kontejnerima dvije godine nakon potresa. Na rubu su živaca, kazao je.

Habijanec je dodao da su izabrani izvođači koji za posao nisu sposobni.

- Na natječaje su se javljale nepouzdane firme. Nije se provjeravala sposobnost kompanija. Ne može netko odrađivati te radove ako nema dovoljan broj radnika ili inženjera.

Obuljen je na kraju istaknula da u ovoj situaciji nikome ne koristi prebacivanje krivice s jednih na druge.

