Paladina: Plenkoviću sam rekao da odlazim prije dva mjeseca. Pritisak na obitelj je prevelik...

Nakon što ga je premijer Andrej Plenković smijenio s dužnosti ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, konferenciju za medije sazvao je Ivan Paladina.

- Kao što je predsjednik Vlade rekao, od sutra nisam više nisam ministar u Vladi RH. Svoj odlazak sam najavio premijeru prije otprilike dva mjeseca te smo se dogovorili kako ću napustiti dužnost ministra početkom ove godine. Moja odluka nije nastala preko noći, duboko je promišljena i danas sam još sigurniji, najbolja je za sve - rekao je u uvodu presice Paladina.

Rekao je kako je njegov rad ubrzao obnovu te je pojasnio razloge odlaska...

- Nisam imao ambiciju prije deset mjeseci postati ministar i zadovoljan sam određenim pomacima koje smo napravili. Zadovoljan sam realizacijom projekata iz Fonda solidarnosti. Unaprijedili smo i dinamiku obrade zahtjeva te smo u deset mjeseci obradili gotovo onoliko koliko su ih prethodnici obradili u dvije godine - rekao je i nastavio:

- Ako se ovako nastavi, imamo veliki optimizam da ćemo sav EU novac iskoristiti. Očekivanja cjelokupne javnosti su izrazito visoka, uglavnom usmjerena prema ministru, a prema modelu obnove, položaj ministra je ograničen i puno manji nego što to javnost misli. Sve to je preveliki pritisak za mene i za moju obitelj. Oni su mi prvi i najbitniji i to je glavni razlog za moj odlazak - rekao je Paladina.

Na kraju se zahvalio Plenkoviću i ostalim kolegama iz Vlade, kao i svojoj obitelji, te je nasljedniku poželio sreću. Dodao je da neće koristiti mogućnost naknade šest plus šest.

- Bilo je puno skepse, ali jasno je danas da je moj jedini cilj bio ubrzanje obnove - kazao je za kraj.

Na njegovu poziciju stiže Branko Bačić...

