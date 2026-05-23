NESTAO 19. SVIBNJA

Obustavili potragu za roniocem koji je nestao kod Lokruma...

Piše Marta Divjak,
Foto: HGSS

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture izrazilo je žaljenje što akcija nije dovela do pronalaska nestalog ronioca i zahvaljuje svim angažiranim službama i pojedincima, koji su se sa stavili na raspolaganje i sudjelovali

Akcija traganja i spašavanja nakon višednevnoga intenzivnog koordiniranog traganja, okončana je bez rezultata. Daljnje traganje za nestalim hrvatskim roniocem provodit će se u okviru redovnih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nacionalna podsredišnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, pri Lučkoj kapetaniji Dubrovnik, donijela je odluku o službenom prekidu aktivne površinske, podmorske i zračne potrage za državljaninom Republike Hrvatske, koji je nestao 19. svibnja sa vanjske strane otoka Lokruma, gdje je nestali boravio u svojstvu ronilačkog instruktora.

- Unatoč angažmanu svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa, od plovila iz sastava dubrovačke Kapetanije, Carinske uprave, Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik, Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik i ronilaca Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), Obalne straže RH (OSRH), Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), brodica lokalnih ronilačkih klubova i privatnih vlasnika te velikog broja ronilaca, višednevno koordinirana intenzivna akcija traganja i spašavanja nije rezultirala pronalaskom nestalog ronioca - napisali su u priopćenju.

Tijekom trajanja akcije uz površinsko i zračno traganje za nestalim roniocem, u segmentu podmorskog traganja korišteni su podmorski besposadni sustavi (dronovi) tipa 'AUV REMUS 100' i 'ROV', iz sastava OSRH, odakle su također pružili značajnu podršku akciji i u segmentu zračnog traganja, stavivši na raspolaganje zrakoplov tip 'PILATUS'. Zračno traganje potpomognuto je i HGSS-ovim besposadnim letjelicama (dronovima).

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture izrazilo je žaljenje što akcija nije dovela do pronalaska nestalog ronioca i zahvaljuje svim angažiranim službama i pojedincima, koji su se sa stavili na raspolaganje i sudjelovali u opsežnoj potrazi.

Iako se aktivna faza traganja i spašavanja obustavlja, Lučka kapetanija Dubrovnik nastavit će pratiti područje, u okviru redovite dužnosti i nadzora sigurnosti plovdibe i reagirati na svaku novu informaciju ili trag, koji upućuju prema nestalome roniocu

