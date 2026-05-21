Još traže nestalog ronioca (26) kod Lokruma: 'Bio je iskusan. U pomoć stiže još ljudi iz HGSS-a'

Foto: HGSS

U akciju su uključene brojne službe, a teren se pretražuje i iz zraka bespilotnom letjelicom. Nestali mladić bio je instruktor ronjenja. Njegovi kolege ističu kako je, unatoč mladosti, bio iskusan i stručan...

Potraga za nestalim 26-godišnjim instruktorom ronjenja kod Lokruma nastavljena je i u četvrtak, no zasad bez rezultata. Mladiću se trag izgubio u utorak oko 16.30 sati, tijekom organiziranog zarona s grupom stranih državljana na južnoj strani otoka, na dubini između 15 i 20 metara.

Kako je već izvijestilo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, akciju traganja i spašavanja u utorak je pokrenula Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).

U akciju su uključene brojne službe, a teren se pretražuje i iz zraka bespilotnom letjelicom. Pročelnik HGSS-ove stanice Dubrovnik Ivan Barač rekao je kako se potraga nastavlja jednakim intenzitetom te da tijekom dana stižu dodatni ronilački timovi iz Splita. 

- Jučer je jedan naš pilot bespilotne letjelice pretraživao teren, a za jutros se sprema nastavak jednakim intenzitetom. Priprema se i naša ronilačka ekipa. Uz sve to, dolazi još naših sedam do osam ronioca, a tijekom dana stiže i još jedna ekipa iz Splita. Mislim da će ukupno biti 14 ronioca iz HGSS-a koji će biti raspoređeni po zadacima. Mislim da će ukupno biti 14 ronioca iz HGSS-a koji će biti raspoređeni po zadacima - rekao je, piše Dubrovački dnevnik.

Foto: Čitatelj 24sata

Uz HGSS, na terenu su i pripadnici MUP-a, Lučke kapetanije te vatrogasci. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je kako u potrazi sudjeluju vatrogasni brod Orlando, posada JVP Dubrovački vatrogasci te vatrogasni ronioci iz Splita i Metkovića.

- Pretražili smo podmorje do dubine od 70 metara i to u krugu od 500 metara. Bilo je između 30 i 40 ronilaca, sve smo prošli, ali nismo ništa našli. Ostalo je preduboko i za to su potrebni tehnički ronioci - rekao je za 24sata jedan od ljudi koji je tragao za nestalim instruktorom. Pogoršanje vremena na moru nije im išlo na ruku.

Nestali mladić bio je instruktor ronjenja koji je u utorak vodio grupu gostiju u zaron na južnoj strani otoka Lokruma. Nakon izrona svi članovi grupe vratili su se na površinu, osim njega. Njegovi kolege ističu kako je, unatoč mladosti, bio iskusan i stručan ronilac.

Predsjednik Podvodno-istraživačkog kluba Mornar Lucijen Parađina rekao je kako je moguće da je došlo do zdravstvenog problema jer ozbiljni kvarovi opreme kod takvih zarona nisu česti.

- Najvjerojatnije je da se njemu u organizmu nešto dogodilo, jer oprema teško zakazuje. Moguće je, ali jako malo. Neobično je što je on vodio grupu, svi su izašli vani, a s njim se nešto dogodilo. Što je to bilo, ne znam, to je teško zaključiti - rekao je.

Kako doznajemo, mladić je iz poznate ronilačke obitelji.

- Bio je iskusan, ni sami ne znamo što je uzrok ovome. Svima je to teško palo - kažu nam njegovi poznanici.

