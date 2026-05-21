FOTO INTENZIVNA POTRAGA Evo gdje traže nestalog ronioca kod Lokruma: 'Digli smo i dronove'

Potraga za nestalim 26-godišnjim instruktorom ronjenja kod Lokruma nastavljena je i u četvrtak, no zasad bez rezultata. Mladiću se trag izgubio u utorak, 19. svibnja oko 16.30 sati, tijekom organiziranog zarona s grupom stranih državljana na južnoj strani otoka, na dubini između 15 i 20 metara.
Kako je već izvijestilo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, akciju traganja i spašavanja u utorak je pokrenula Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).
U akciju su uključene brojne službe, a teren se pretražuje i iz zraka bespilotnom letjelicom. Pročelnik HGSS-ove stanice Dubrovnik Ivan Barač rekao je kako se potraga nastavlja jednakim intenzitetom te da tijekom dana stižu dodatni ronilački timovi iz Splita.
- Jučer je jedan naš pilot bespilotne letjelice pretraživao teren, a za jutros se sprema nastavak jednakim intenzitetom. Priprema se i naša ronilačka ekipa. Uz sve to, dolazi još naših sedam do osam ronioca, a tijekom dana stiže i još jedna ekipa iz Splita. Mislim da će ukupno biti 14 ronioca iz HGSS-a koji će biti raspoređeni po zadacima. Mislim da će ukupno biti 14 ronioca iz HGSS-a koji će biti raspoređeni po zadacima - rekao je, piše Dubrovački dnevnik.
Uz HGSS, na terenu su i pripadnici MUP-a, Lučke kapetanije te vatrogasci. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je kako u potrazi sudjeluju vatrogasni brod Orlando, posada JVP Dubrovački vatrogasci te vatrogasni ronioci iz Splita i Metkovića.
- Pretražili smo podmorje do dubine od 70 metara i to u krugu od 500 metara. Bilo je između 30 i 40 ronilaca, sve smo prošli, ali nismo ništa našli. Ostalo je preduboko i za to su potrebni tehnički ronioci - rekao je za 24sata jedan od ljudi koji je tragao za nestalim instruktorom. Pogoršanje vremena na moru nije im išlo na ruku.
Nestali mladić bio je instruktor ronjenja koji je u utorak vodio grupu gostiju u zaron na južnoj strani otoka Lokruma. Nakon izrona svi članovi grupe vratili su se na površinu, osim njega. Njegovi kolege ističu kako je, unatoč mladosti, bio iskusan i stručan ronilac.
Predsjednik Podvodno-istraživačkog kluba Mornar Lucijen Parađina rekao je kako je moguće da je došlo do zdravstvenog problema jer ozbiljni kvarovi opreme kod takvih zarona nisu česti.
- Najvjerojatnije je da se njemu u organizmu nešto dogodilo, jer oprema teško zakazuje. Moguće je, ali jako malo. Neobično je što je on vodio grupu, svi su izašli vani, a s njim se nešto dogodilo. Što je to bilo, ne znam, to je teško zaključiti - rekao je.
Kako doznajemo, mladić je iz poznate ronilačke obitelji.
- Bio je iskusan, ni sami ne znamo što je uzrok ovome. Svima je to teško palo - kažu nam njegovi poznanici.
O akciji se oglasilo i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Za državljaninom Republike Hrvatske, koji je 19. svibnja u svojstvu ronilačkog instruktora nestao tijekom vođenja turističke ronilačke ture sa vanjske strane otoka Lokruma, akcija traganja i spašavanja nastavljena je punim intenzitetom, u koordinaciji Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), navode.
Površinsko traganje provodi se sukladno usvojenom Planu, uz sudjelovanje ljudskih i tehničkih resursa, odnosno, pomorskih jedinica traganja i spašavanja i to plovilima iz sastava Lučke kapetanije Dubrovnik, Carinske uprave Dubrovnik, Postaje pomorske i aerodromske policije Dubrovnik (PPAP Dubrovnik), Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Dubrovnik, brodicom iz sastava Obalne straže RH te uz sudjelovanje članova i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), kao i plovilom mjesnoga ronilačkog kluba, za čijim nestalim članom traje traganje, dodaju iz Ministarstva.
U koordinirane aktivnosti također su uključeni raspoloživi ljudski i tehnički resursi u okviru podmorske pretrage, u kojoj je angažirano 12 ronilaca HGSS-a, 4 ronioca pripadnika JVP Dubrovnik te 2 ronioca iz sastava PPAP Dubrovnik, uz podršku većeg broja ronilaca, članova lokalnih i regionalnih ronilačkih klubova.
Uz angažirane tehničke resurse u sklopu ove akcije valja istaknuti upotrebu podmorskih besposadnih uređaja (dronova), koji djeluju sukladno njihovim operativnim mogućnostima i trenutnim potrebama, čime se povećava učinkovitost podmorskog pretraživanja.
Osim površinskog i podmorskog traganja u suradnji sa Obalnom stražom RH, u akciju je angažirana i jedna zračna jedinica, u vidu zrakoplova „PILATUS“, kojim se pretražuje područje u perimetru planiranog traganja.
Unatoč svim angažiranim jedinicama akcija traganja i spašavanja za sad je bez rezultata, dodaju u priopćenju iz Ministarstva.
