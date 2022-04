'Obveznice IGH sam kupio' Po kojoj cijeni? 'Neću svaki svoj poslovni pothvat komentirati'

Što se tiče obnove, kao što sam i najavio, sljedeći tjedan ćemo imati prezentaciju plana ubrzanja i tad ćete dobiti odgovore na sva pitanja. Što se tiče konkretnog slučaja, kao što vidite, u Fondu nije još uvijek provedena javna nabava, a niti su izvođači ni blizu uvedeni u posao, poručio je ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Ivan Paladina upitan u čemu je problem s izgradnjom prve zamjenske kuće u Zagrebu, točnije u Markuševcu, koja je rješenje dobila još prije godinu dana.

Na pitanje je li se s Povjerenstvom za sukob interesa konzultirao prije ispunjenja svoje imovinske kartice te je li im se očitovao na dvije prijave koje su protiv njega u Povjerenstvo stigle, Paladina ističe kako nema osnove za te prijave.

- Mislim da se radilo o drugom ili trećem radnom danu nakon mog stupanja na dužnost kada sam obavio prvi sastanak s Povjerenstvom, iznio cjelokupnu imovinu, postavio sva pitanja kako ispuniti imovinsku karticu, konzultirao sam se s njima o svim koracima koje moram poduzeti, prije svega što se tiče projekta Kupari. Dobio sam usmene upute kako sve napraviti, poslao sam na njihov prijedlog i pisani upit i još uvijek nisam dobio odgovor, no koliko sam razumio, dobit ću ga uskoro - rekao je istaknuvši kako je imovinsku karticu popunio u potpunosti onako kako su mu rekli u Povjerenstvu te pravni stručnjaci.

- Što se tiče postupanja vezanog uz projekt Kupari, tu sam već postupio u skladu s njihovim uputama i čekam odgovor na upit. Ukoliko bude potrebno, prilagodit ću postupanje po tome - dodao je.

'Iz projekta Kupari sam se već izuzeo'

Povjerenstvo je na današnjoj sjednici istaknulo kako se Paladina iz odlučivanja o projektu Kupari mora u potpunosti izuzeti, a ministar poručuje kako je on to već učinio.

- Neformalno sam to učinio dan nakon razgovora s njima. Na prvom kolegiju u Ministarstvu sam sve kolege obavijestio kako neću ni na koji način sudjelovati u radu Ministarstva u vezi s projektom Kupari. Već sam potpisao odluku kojom sam ovlasti prenio na državnu tajnicu i u roku od 30-ak dana, koliko mi je još ostalo, ću prenijeti i upravljačka prava nad svojim udjelom - rekao je.

Singapurski fond je preuzeo većinsko vlasništvo u tom projektu. Upitan hoće li to ubrzati realizaciju projekta Kupari, Paladina nije htio odgovoriti.

- Već sam rekao, neću ni na koji način odgovarati na pitanja vezana uz projekt Kupari upravo kako se ne bi moji odgovori tumačili na bilo koji način pokušajem utjecaja ili slično - istaknuo je.

'Nisam se žalio na postupke ovrhe nad IGH jer bih time napravio štetu za IGH'

Novinari su ga upitali i zašto se nije odlučio žaliti na postupke ovrhe nad IGH-a za vrijeme dok je bio predsjednik Uprave te tvrtke.

- Iz vrlo jednostavnog razloga. Jer smatram da bih time napravio štetu za IGH - kratko je rekao.

Na opasku novinara da ispada da se tako dokopao imovine IGH-a preko obveznica nakon što je otišao s funkcije predsjednika Uprave, Paladina poručuje da je stvar potpuno suprotna.

- IHG je imao više desetaka sličnih postupaka, za različite nekretnine različiti dugovi. Svi ti postupci su završeni sličnim načinom, ali su imali isti završetak - nekretnine su preuzeli vjerovnici. Ponavljam, ovo je samo jedan od tih postupaka, a bilo ih je desetak. Sve je to definirano, izglasano, objavljeno u predstečajnoj nagodbi IGH prije mog priključenja IGH-u. Još jednom ću ponoviti, u svim slučajevima su vjerovnici preuzeli nekretnine. Ni u jednom slučaju se Uprava IGH, Uprava prije mene, Uprava dok sam ja bio i Uprava nakon mene, nije žalila ni na jedan postupak i nije došlo do žalbi. U ovom slučaju je došlo do nekoliko žalbi zbog pokretanja arbitražnog postupka - kaže Paladina i dodaje kako je IGH sve te postupke izgubio.

- I u konačnici će, nažalost po firmu, snositi milijunske troškove. Ni Uprava prije mene, ni moja Uprava, ni Uprava poslije mene nije isto napravila ni u jednom postupku, da sam ja to tada napravio, ja bih bio napravio štetni postupak za firmu i firmi nanio ogromne neopravdane troškove, a nikakve koristi - poručio je.

'Obveznice IGH sam kupio. Neću reći za koliko. Neću komentirati svaki moj pojedinačni poslovni pothvat'

Upitan kako dolazi do toga da on dobiva obveznice IGH četiri mjeseca nakon što odlazi iz IGH, Paladina kaže da ih je kupio. Nije htio otkriti po kojoj cijeni.

- Ja sam puno toga u životu radio, puno sam ulaganja poduzeo, puno sam različitih poduzetničkih pothvata imao i sve što sam radio, radio sam u privatnom sektoru, nikako povezanom s javnim, i na tržišnim osnovama. Neću komentirati svaki moj pojedinačni poslovni pothvat, koliko sam negdje zaradio, koliko negdje izgubio. Sve svoje zakonske obveze obavještavanja javnosti putem ispunjavanja imovinske kartice ne samo da sam potpuno izvršio, nego sam ih daleko nadmašio. Podijelio sam i pojasnio vam puno više od onog što je moja zakonska obaveza - poručio je.

Na pitanje je li imao povlaštene informacije, Paladina je istaknuo kako je to smiješno pitanje. Uzvratio je protupitanjem koja bi to povlaštena informacija bila.

- Ne mogu odgovoriti jer ne razumijem pitanje. Što bi tu bila povlaštena informacija? Ne postoji. Spominje se da bi povlaštena informacija bila to što sam ja znao tko je kupio obveznice od banaka. Pa ta informacija je bila javno objavljena na internetu, na registru SKDD-a godinu i pol dana prije nego sam ih ja kupio - rekao je.

