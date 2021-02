Onog trena kada se problem pojavio u javnosti što se tiče uznemiravanja na Akademiji dramske umjetnosti, istog ili drugog dana sam ja potpisao dopis adresiran na Rektorski zbor i Visoke škole, Veleučilišta i sva Sveučilišta da se, iako postoji Etički kodeks, dodatno poduzmu mjere kako bi se taj problem što više maknuo s dnevnog reda, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentiravši sve više prijava seksualnog uznemiravanja na zagrebačkom Sveučilištu.

Na opasku novinara da se po Etičkom kodeksu nije postupalo, Fuchs kaže kako se ne može njega izravno pitati za to te da slučaj na Akademiji još nije završen.

- Ja sam istog trenutka reagirao. Postoji tu prostora kako se nešto može dodatno unaprijediti. Nije to specifično samo u Hrvatskoj, znam da na određenom broju američkih Sveučilišta vrata budu otvorena kad je profesor u svom kabinetu, bez obzira da li ima konzultacije ili ispite i to je upravo zato da bi se bilo kakve insinuacije mogle svesti na najmanji mogući minimum - rekao je istaknuvši da bi se i kod nas trebalo krenuti u tom smjeru.

- Reakcija je uslijedila koja jest i nadam se da će se to dovesti do kraja jer moramo svi skupa težiti nultoj toleranciji prema ovakvim slučajevima nasilja - rekao je.

Upitan smatra li on osobno da je rektor Damir Boras primjereno reagirao, ministar je istaknuo kako rektora razriješiti može jedino Senat.

Novinari su ga ponovno pitali kakav je njegov stav o Borasovoj reakciji.

- Ja vam ne mogu reći da li je on primjereno reagirao ili ne. Vjerojatno me pitate oko imenovanja profesora emeritusa s Filozofskog fakulteta za kojeg se ispostavlja da postoje određene prijave od ranije, a moj stav je da je to trebalo kompletno raščistiti i provjeriti prije nego se čovjeka imenuje, samim time što za dodjeljivanje statusa emeritusa nekom profesoru koji je otišao u penziju ne postoji vremensko ograničenje - poručio je Fuchs i ponovio kako je cijelu tu situaciju prije trebalo provjeriti do kraja.

Na pitanje smatra li da rektor Boras može biti tako istaknuti član akademske zajednice uz iskazano ponašanje, ministar Fuchs je odgovorio da je Boras legalno izabrani rektor u redovitoj izbornoj proceduri i da to pitanje treba uputiti Senatu zagrebačkoga Sveučilišta.

Što se tiče situacije u školama, u koje su se vratili i učenici od petog do osmog razreda, istaknuo je kako je stabilna.

- Nema nekakvog povećanja, u skladu je s općom epidemiološkom situacijom. I ako se ovakvo stanje nastavi, mislim da će se uskoro svi vratiti u škole i nadamo se najboljem - poručio je.

Što se tiče seksualnog uznemiravanja po fakultetima i na HRT-u, upitan može li rektor Damir Boras ostati na toj funkciji nakon svega, premijer Andrej Plenković kazao je da je za to da se sve istraži i ispita.

- Ja sam zamolio ministra Fuchsa da ispita tu situaciju, on je nadležan, ja čitam o tome u medijima. Uključivši i ovo na HRT-u. Ja sam sklon tome da se sve ispita i detaljno istraži o čemu se radi. Ako postoji nešto što nije primjereno da se to sve skupa sankcionira, ali zaista je teško iz moje pozicije do kraja saznati što se tu zbiva i da li je u procesnom smislu netko propustio poduzeti određenu radnju, koja bi bila zdravorazumska kada dobije saznanja o takvom slučaju - istaknuo je.