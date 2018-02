Ribari su malo odahnuli: Dobili odvjetnika, neće platiti kazne

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u četvrtak je u Umagu održao sastanak s tridesetak uglavnom savudrijskih ribara kojima je osigurana pravna pomoć i do ponedjeljka će odvjetnički ured iz Ljubljane u ime ribara podnijeti žalbe na kazne koje su do sada dobili, a najavio je i da će Hrvatska otvoriti i ustavno-pravni postupak vezan uz dio odluke kojom im se prijeti prelaskom preko granice.

- Mi smo konkretno razgovarali o svemu. Postoje određene prekršajne naloge u odnosu na određeni broj ribara u Savudriji kojima smo sukladno našim obećanjima osigurali pravnu pomoć. Prvi važni korak koji moramo napraviti je podnošenje žalbi na te prekršajne naloge - rekao je ministar Bošnjaković nakon sastanka koji je trajao nepunih sat vremena.

Dodao je da ribarima ponuđen ljubljanski odvjetnik Miha Kozinc. Neslužbeno se doznaje kako je riječ o bivšem ministru pravosuđa Republike Slovenije.

- Odvjetnik je bio na sastanku s ribarima, prezentirao i pojasnio im je cijelu proceduru i u kojem će smjeru ona ići. Potpisane su punomoći, a rok u kojem treba podnijeti žalbe na dosad pristigle prekršajne naloge je utorak. Mi ćemo žalbe podnijeti već u petak, one su u pripremi, kako ne bi bilo spora jesu li podnesene u roku - istaknuo je ministar Bošnjaković dodavši kako će Ministarstvo i dalje biti u kontaktu s predstavnicima ribara te da će "imati punu podršku Vlade, kao i do sada".

Po njegovim riječima, ovo je prvi konkretni korak jer postoji i konkretan dokument.

- Vlada je uz naše ljude, uz naše ribare i naravno da će snositi troškove kako smo i obećali. Nesporazum se odnosi na jednostranu implementaciju arbitražnog sporazuma kojeg Hrvatska ne priznaje, a ono se reflektira na život ribara - poručio je Bošnjaković.

Na pitanje novinara što se može očekivati dalje s obzirom na to da se radi o privremenom rješenju, ministar je odgovorio kako Hrvatska vjeruje u razgovor i u dogovor, što uostalom i cijelo vrijeme zagovara.

- Idemo korak po korak, u fazi smo podnošenja žalbe - rekao je Bošnjaković.

Najavio je da će Hrvatska otvoriti i ustavno-pravni postupak vezan uz onaj dio odluke kojom se prijeti prelaskom preko granice.

- Naš će odvjetnik poduzeti ustavno-pravno lijekove gdje se ukazuje da taj dio nije razmjeran i opravdan te nije u duhu Europske unije - poručio je hrvatski ministar pravosuđa.

Predsjednik Ceha ribara Istarske županije Robert Momić izrazio je zadovoljstvo razgovorom u Umagu istaknuvši kako je time nastavljena dobra suradnja s Vladom.

- Dodijeljen nam je odvjetnik, ribari su potpisali punomoć. Vjerujem da će Ministarstvo pravodobno odgovoriti na sve te kazne - istaknuo je Momić potvrdivši kako je do sada pristiglo ukupno devetnaest kazni.

Savudrijski ribar Diego Makovac, koji je zajedno sa suprugom dobio 18 kazni, kazao je da su ribari zasad zadovoljni.

- Angažiran je odvjetnički ured, mi nećemo to morati plaćati. Sve su žalbe proslijeđene. Par dana nećemo ići u sporno područje, uputit ćemo se do njihove crte pa ćemo vidjeti hoće li oni doći do same crte - poručio je Makovac.

Očajni ribari: Slovenska policija nas terorizira, živimo u strahu

Slovenska policija kazne koristi kako bi stvorili psihozu kod ribara i izazvali reakciju države. Maltretiraju nas i teroriziraju.

Rekao je to u četvrtak savudrijski ribar Danilo Latin nakon što su njegovim kolegama iz Slovenije stigle nove kazne zbog “lova u slovenskim vodama”. Pet “čestitki” stiglo je ribarima Diegu i Franki Makovac, koji su ih odmah proslijedili Ministarstvu unutarnjih poslova.

- Slovenska policija nema nikakve kriterije za slanje kazni. Nisu identificirali ljude koji su, prema njima, napravili prekršaj niti su utvrdili točna mjesta prelaska. Isto tako, kazne nisu dobili hrvatski policajci, koji su ušli u ‘njihove’ teritorijalne vode niti itko drugi tko je bio na brodovima - upozorava Latin.

Također čudi ga što je kazna stigla Franki Makovac koja je član posade na brodu registriranom na muža. Nju nisu dobili drugi članovi posade na drugom hrvatskom brodu koji su lovili na istome mjestu.

- Kažnjavaju ribare jer smo mi ranjivi. Koriste se nelegalnim sredstvima i zato ribari žive u strahu - kaže Latin. Očekuje da će im stići još kazni jer im pošta dolazi svaka dva dana.

Slovenska policija je potvrdila da će slati i nove kazne, no zasad nemaju ukupni iznos koji Hrvati moraju platiti. Kažnjeni ribari zasad neometano mogu prijeći granicu na kopnu, bez straha od odmazde, jer imaju rok žalbe na kaznu od osam dana. Nakon toga nitko im ne jamči sigurnost. Hrvatska policija poslala je kazne slovenskim ribarima, a za njih se obvezao pobrinuti njihov premijer Miro Cerar. Pokrit će im sve pravne troškove.