Očajni vlasnici: Naš Aki nestao je kod Rijeke. Nudimo 10.000 €

Nestao je prije mjesec i deset dana, a neizvjesnost svaki dan sve više boli. Izvan sebe smo. Nitko ne zna gdje je, niti je li naš pas Aki uopće živ, rekao nam je njegov vlasnik Darko Dragičević. Aki je nestao na području Čavli kraj Rijeke. Ima sedam godina, po naravi je miran i plah, a posebno se lako preplaši ako mu ljudi naglo prilaze.

U očaju da ga pronađu, vlasnici nude novčanu nagradu od 10 tisuća eura onome tko im pomogne vratiti Akija kući. Angažirali su i slovenski K9 tim za potragu, koji im je rekao da su ga u nekoliko navrata uspjeli locirati. Pretpostavlja se da Aki luta šumama, a najčešće je viđan noću, kada je i najaktivniji. Nažalost, svaki put se ponovno udaljio.

Foto: privatna arhiva

- Viđen je na području Cerovlje-Lupoglav, Viškova, kao i kod Pazina. Aktivniji je u noćnim i ranim jutarnjim satima pa molimo ljude koji ondje žive da u to vrijeme obrate pozornost. Dobar je, ali se boji ljudi i postoji mogućnost da od straha pobjegne - rekao nam je vlasnik.

- Brinemo za njega, teško nam je. Samo želimo da nam se naš Aki napokon vrati kući - rekao je.