'Očekivali smo ovakvu situaciju, ali moramo biti oprezni'

Rekao je da se trenutno situacija oko epidemije koronavirusa politizira u Hrvatskoj te da neki pokušavaju dobiti političke poene na toj krizi, dok je cilj stožera sigurnost svih građana

<p>Ministar Beroš nalazi se u Splitu gdje je održao konferenciju za medije. Dao je najnovije podatke o pandemiji koronavirusa u Hrvatskoj te objasnio zašto se razlikuju podaci Nacionalnog i županskih stožera.</p><p>Brojeve treba uzeti u kontekstu dva veća žarišta u Hrvatskoj u Zagrebu i Đakovu, poručio je ministar Beroš dajući izjavu u Splitu. Dodao je da se u Đakovu provode velike epidemiološke mjere te je uzeto 500 briseva.</p><p>"Ovo je očekivana epidemiološka situacija. Mi smo se otvorili, no moramo biti oprezni", rekao je Beroš, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521764/Vili-Beros-o-koronavirusu.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Rekao je da se trenutno situacija oko epidemije koronavirusa politizira u Hrvatskoj te da neki pokušavaju dobiti političke poene na toj krizi, dok je cilj stožera sigurnost svih građana.</p><p>Beroš je na upit smiruje li se situacija ili ne rekao da ona stagnira</p><p>Objasnio je i nesrazmjere između brojeva Nacionalnog stožera i županijskih stožera.</p><p>"Vrlo radu ću vam odgovoriti na to pitanje. Nacionalni, kao i drugi županijski stožeri imaju svoje 24-satne intervale. Za Nacionalni stožer to je od 12:45 jednog dana do 12:45 drugog dana. Stoga ako zbrajate i oduzimate brojeve, naravno da ne možete dobiti točne podatke", kazao je ministar Beroš novinarima u Splitu.</p><p>"Ono što mi radimo na nacionalnom nivou odnosi se na period od 12:45 jednog dana do 12:45 drugog dana. Radio se o 24-satnom periodu i tu nema drugih elementa. Ako tome pridodate podatke drugih stožera, normalno je da će biti nesrazmjera", pojasnio je dodatno.</p>