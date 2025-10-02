Očekivanja američkih potrošača znatno su se pogoršala u rujnu

Conference Board objavio je izvješće koje pokazuje veći pad povjerenja potrošača u rujnu od očekivanog, što djelomično odražava i silaznu putanju u potrošačkoj procjeni trenutnih uvjeta poslovanja i tržišta rada. Indeks povjerenja potrošača pao je na 94,2 dok je u kolovozu iznosio 97,8. Budući da je indeks pao više od prognoza ekonomista koji su očekivali da neće pasti više od 96, indeks se sada nalazi na najnižoj razini od travnja 2025. godine.

Nastavak pada nominalnog indeksa uslijedio je nakon što je indeks trenutne situacije u rujnu pao na 125,4 u odnosu na 132,4 u kolovozu, što je najveći pad u posljednjih godinu dana.

"Procjena uvjeta poslovanja potrošača bila je mnogo manje pozitivna nego posljednjih mjeseci, dok je njihova procjena trenutne dostupnosti radnih mjesta pala čak deveti mjesec zaredom te dosegnula novi višegodišnji minimum", rekla je viša ekonomistica za globalne pokazatelje u Conference Board-u, Stephanie Guichard.

U izvješću se navodi da je indeks očekivanja također pao sa 74,7 u kolovozu na 73,4 u rujnu. Indeks je ostao ispod praga od 80 još od veljače, što obično signalizira nadolazeću recesiju.

"Očekivanja su također oslabila u rujnu, ali u manjoj mjeri", pojasnila je Guichard.

"Potrošači su bili malo pesimističniji u pogledu buduće dostupnosti radnih mjesta i budućih uvjeta poslovanja, ali je optimizam u pogledu budućih prihoda porastao i time ublažio ukupni pad indeksa očekivanja", napomenula je ekonomistica.

Zasebno izvješće koje je prošlog petka objavilo Sveučilište Michigan pokazalo je da se raspoloženje potrošača u SAD-u pogoršalo za nešto više nego što se ranije procjenjivalo u rujnu.

Sveučilište je priopćilo da je indeks potrošačkog raspoloženja za rujan revidiran na 55,1 unatoč preliminarnim procjenama ekonomista od 55,4.

Conference Board je neprofitna poslovna organizacija koja broji više od tisuću javnih i privatnih korporacija i drugih organizacija iz 60 zemalja.

Odbor saziva konferencije, provodi ekonomska i poslovna istraživanja te objavljuje nekoliko široko praćenih ekonomskih pokazatelja.