'Očekujem da dovođenje dr. Matijevića ide u smjeru promjena na Svetom Duhu'

Upitan za bolnicu Sveti Duh i djelatnike ginekologije koji su tamo svi pod prizivom savjesti te je li rješenje za to dovođenje dr. Ratka Matijevića kao novog predstojnika Klinike, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je kako mu je situacija u kojoj su svi doktori u jednoj bolnici pod prizivom savjesti neprihvatljiva.

- To je najveća zdravstvena ustanova u Gradu Zagrebu, čiji je osnivač Zagreb, i očekujem od nove ravnateljice da se omogući da se svi zakonski dozvoljeni prekidi trudnoće mogu obaviti u toj najvećoj gradskoj zdravstvenoj ustanovi, što je ona i najavila u svim svojim medijskim istupima. I ja vjerujem da u tom smjeru ide i njena odluka da se imenuje za novog predstojnika Klinike za ginekologiju dr. Matijevića, posebice imajući na umu da je dr. Matijević do sada bio šef ginekologije na Merkuru, gdje se itekako obavljaju prekidi trudnoće na zahtjev žene do 10. tjedna. Što nije slučaj na Sv. Duhu godinama jer baš svi liječnici i medicinske sestre na ginekologiji imaju priziv savjesti - istaknuo je naglasivši kako očekuje da dovođenje dr. Matijevića ide u smjeru tih promjena.

- Ključno je da je brojka liječnika s prizivom savjesti višestruko veća nego u Sloveniji, što znači da očito nešto ne štima u Hrvatskoj. To je nešto što moraju riješiti, prije svega, Ministarstvo zdravstva i Vlada jer dolazimo u situaciju da se nešto što je zakonski dozvoljeno u praksi ne provodi. To postaje problem na razini države. Ja mogu utjecati u gradskoj zdravstvenoj ustanovi da se promijeni da baš svi imaju priziv savjesti. I to inzistiram - poručio je.

Podsjetimo, zbog činjenice da su svi na odjelu ginekologije u Svetom Duhu pod prizivom savjesti, Mirela Čavajda na prekid trudnoće ide u Sloveniju. Tamo su je uputili upravo iz Sv. Duha, ali i još tri zagrebačke bolnice. Rekli joj da ide kući čekati da dijete umre u utrobi ili da skupi nekoliko tisuća eura i ide u Sloveniju.

Unatoč tome što su joj u 26. tjednu trudnoće otkrili da nosi dijete koje boluje od tumora mozga zbog kojeg će ono umrijeti u utrobi ili živjeti kao biljka ukoliko se rodi živo, nitko joj ne želi napraviti medicinski prekid trudnoće. Još su joj i lagali da se to nakon 10. tjedna ni ne smije. Oglušili su se na Zakon koji kaže da se može i nakon 22. tjedna ukoliko za to postoje medicinske indikacije, a u ovom slučaju postoje.

Cijela Hrvatska se zbog ove trudnice, koja je hrabro istupila u javnost i ispričala u kakvoj noćnoj mori živi posljednjih tjedana, digla na noge. Zaklada Solidarna otvorila je i račun putem kojeg su u 48 sati prikupili preko 200.000 kuna za Mirelin prekid trudnoće u Sloveniji.

Zbog nje je oporba ubrzala i proceduru u Saboru te progurala na dnevni red zakon o pobačaju, koji je još 2020. predložio SDP, a Vlada u potpunosti ignorirala. Kao što je izignorirala i odluku Ustavnog suda još iz 2017. da se postojeći zakon koji datira iz 1978. mora osuvremeniti. Sabor će u četvrtak raspravljati o oporbenom prijedlogu, a u Zagrebu je najavljen i prosvjed u znak podrške Mireli, ali i svim ženama koje bore sa nemilosrdnim sustavom koji potpuno ignorira njihova prava.

