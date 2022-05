Ustavna stručnjakinja o slučaju Čavajda: 'Prekid trudnoće ne može se povezati s eutanazijom'

Slučaj Mirele Čavajde, trudnice koja nosi bebu s tumorom, već danima dijeli hrvatsku javnost. Ustavna stručnjakinja i predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci Sanja Barić komentirala je taj slučaj za Dnevnik Nove TV.

Barić je prvo komentirala može li se na Čavajdin slučaj primijeniti postojeći zakon, onaj koji regulira pitanje pobačaja nakon 10. tjedna te može li se u ovome slučaju govoriti o ''prizivu savjesti''.

- Da bismo primijenili zakon, moramo znati činjenice. Ovo je strašan slučaj, a druga stvar, sve činjenice, sva četiri nalaza - vidjela sam ih - govore isto: hidrocefalus i ogromna tumorska tvorba. Primjena zakona u takvim slučajevima jest jasna - komisija utvrđuje takvo stanje, piše u svim nalazima, i nakon toga je odluka majke. Dakle, do sada zakon nije pravilno primijenjen.

- Nema mjesta nikakvom prizivu savjesti, radi se o zakonom predviđenim uvjetima koji su ovdje ostvareni, tu nema nikakve sumnje, i radi se o zakonu koji je sukladan Ustavu RH, što je utvrdio Ustavni sud 2017.godine.

Komentirala je i kritike gradonačelnika Tomaševića na primjer bolnice Sveti Duh, gdje se svi liječnici pozivaju na priziv savjesti.

- Priziv savjesti je reguliran drugim zakonima, nekolicinom zakona, i o ovome pričamo zato što se radi o ogromnom sustavnom problemu u RH gdje žene i do 10. tjedna trudnoće imaju ogromne probleme izvršiti ovaj medicinski postupak. Priziv savjesti je pogrešno reguliran u RH, a još pogrešnije se primjenjuje - dozvoljava se široka primjena i davanje takvog priziva godinama pa i desetljećima nakon zapošljavanja u javnozdravstvenim ustanovama. Javnozdravstveni sustav mora osigurati ovu uslugu jer je ona zakonom predviđena i to je ustavno pravo, reproduktivno pravo svih žena u RH, potpuno nesumnjivo. Kako? Pa naprosto ima puno različitih mogućnosti - uzimanjem odnosno ugovaranjem kolega iz drugih ustanova ili, još važnije, sprečavanjem daljnjeg zapošljavanja onih koji daju priziv savjesti ako nemamo dovoljno stručnjaka koji to moraju učiniti.

Dodala je da se prekid trudnoće u 26. tjednu nikako ne može izjednačiti s eutanazijom.

- Apsolutno ne, ponavljam - ne govorim svoje mišljenje, ne govorim moralni sud, govorim o Ustavu RH, kojim je nesumnjivo utvrđeno 2017. godine da se radi o ustavnom pravu, da je zakon u redu i da svaki budući zakon ne može ići ispod ovih dosadašnjih uvjeta i kriterija. Dakle, nema govora o eutanaziji, govorimo, ponavljam, o hidrocefalusu, dakle činjeničnom nalazu - ponavljam, četiri ista nalaza.

Na kraju je dala svoj stav o tome kako bi trebalo postupiti u slučaju nesretne trudnice.

- U ovom slučaju se još uvijek treba postupiti jer slučaj nije završen. Dakle, imamo drugostupanjsku komisiju koja o tome treba odlučiti i naravno dopustiti odnosno dapače naložiti da se izvrši inducirani pobačaj, odnosno prekid trudnoće. Zakonski termin je prekid trudnoće od prvog do zadnjeg dana trudnoće. U slučaju da Hrvatska ne poštuje svoje zakone i svoj Ustav, nažalost ova nesretna gospođa će morati učiniti tu uslugu u nama susjednoj Sloveniji, a potom će Hrvatska za ovo odgovarati - pravno u državi i pred Europskim sudom za ljudska prava, ako hrvatski sudovi ovo ne riješe.

