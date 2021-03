Godinu dana nakon što je razoran potres magnitude 5.5 stupnjeva po Richteru pogodio Zagreb i okolicu Fond za obnovu i dalje nema niti jedno rješenje po kojem bi mogao postupati.

Pogledajte video: Godina dana od zagrebačkog potresa

Prema posljednjim informacijama u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine stigao je 781 zahtjev za obnovu u metropoli, dok je broj ukupnih zahtjeva, koji se odnose i na potresom pogođenu Sisačko-moslavačku županiju 4806. Dok čeka prva rješenja po kojima će moći postupati, čelnik Fonda Damir Vanđelić pojasnio je zašto proces obnove zapinje. Početak radova očekuje za najkasnije dva mjeseca, a u suprotnom spreman je odstupiti s tog mjesta. Slaže se da ljudi, kojima je su domovi oštećeni u potresu imaju potpuno pravo biti nezadovoljni i poručuje da se proces ne smije nastaviti ovim tempom, jer za to nema razloga.

➤ Jeste li zadovoljni stanjem na terenu?

Stanjem na terenu ne može biti nitko zadovoljan. Praktički obnova nije krenula sukladno Zakonu o obnovi. Zakon predviđa da se u smislu privatnih zgrada poštuje postupak, koji predviđa prvo predaju zahtjeva resornom ministarstvu, zatim oni donose odluku o kojoj se obavijeste suvlasnici i Fond. Zatim Fond provodi odluku. Mi do sada nemamo niti jednu odluku, pa ne možemo ni provoditi obnovu. Ono što možemo prema zakonu je isplata novčanih naknada po rješenjima ministarstva i drugo je osiguravanje privremenog smještaja.

➤ Kako se osjećate, ljudski, kad nakon godinu dana nemate niti jednu odluku i dalje se bavite isplatom novčanih naknada za hitne popravke i osiguravanjem privremenog smještaja?

Osjećamo se neiskorišteno. Mi smo u roku od dva mjeseca uspostavili Fond i počeli ga ekipirati. Trenutno možemo obavljati svoju funkciju u potpunosti, kao što je to predviđeno zakonom. Moram podsjetiti da smo osnovani prije četiri mjeseca. Zakon o obnovi donesen je krajem rujna, a 29. listopada potpisan je ugovor o osnivanju Fonda i započeto formiranje ustanove koje je formalno pravno relativno komplicirano.

➤ Rekli ste da ni jedno rješenje nije stiglo, očekujete li ih uskoro?

Očekujem 20-tak odluka. Većina će ih biti privremena, odnosno ministarstvo će tražiti određene nadopune dokumentacije u smislu površine objekta ili ocijene stanja postojeće konstrukcije.

➤ Smatrate li da vas je do sada resorno ministarstvo na neki način bojkotiralo? Fond, kao što ste rekli, može raditi kad ministarstvo odradi posao.

Smatram da nas ministarstvo ne bojkotira. Mislim da oni imaju svoje interne izazove u organizaciji, kapacitetima i kompleksnosti upravnog postupka i samog Zakona o obnovi. Najtužnije od svega je da građani trpe. Na to se svi trebamo fokusirati i ispuniti očekivanja građana. Nebitno je za njih, gdje u sustavu šteka.

➤ Ali gdje zapinje?

Prvo su na teren izašli statičari, koji su volonterski određivali je li zgrada uporabljiva ili nije. Nakon njih je Grad Zagreb naručio skoro 6000 procjena sukladno Zakonu o elementarnim nepogodama. Dakle opet su izašli inženjeri građevinske struke, obilazili građane i radili elaborate. Krajem rujna donesen je Zakon o obnovi. Građani su iz ova prva dva posjeta zaključili da su oni svoju štetu prijavili i zato je vjerojatno kasnilo predavanje zahtjeva za obnovu. Kad smo to ubrzali, a Fond je iako to nije naša ingerencija, organizirao edukacije za upravitelje zgrada, suvlasnika i vlasnika i angažirao studente Pravnog fakulteta kako bi mogli na terenu odrađivati zahtjeve za građane, a sve kako bi se proces ubrzao. Sad kad su zahtjevi počeli pristizati, najviše ih je iz Sisačko-moslavačke županije, gdje je Tomo Medved vojnički odradio jako dobar posao. Zagreb još uvijek kasni u zahtjevima i zato je otvoren informativni pult preko puta hotela Sheraton, gdje će građani moći predavati zahtjeve ili dobivati sve potrebne informacije.

➤ Zašto vojnički posao nije odrađen u Zagrebu? Gdje je problem? Koliko zahtjeva očekujete da bi mogli stići za Zagreb? .

Samo za Zagreb očekujem do 5000 zahtjeva što znači da smo sad na malo više od 10 posto zahtjeva, koji bi trebali doći. To je stvarno poražavajuće. Zašto je to tako? Moje mišljenje, iz iskustva čovjeka koji 28. godina u privatnom sektoru vodi projekte, da je zapravo nedostajala krovna organizacija, slična ovoj koja je napravljena za Sisačko-moslavačku županiju. Je li to trebao biti Fond, Stožer ili neko drugo tijelo, nebitno je, Trebala je postojati koordinacija na razini države.

➤ Vratimo se na rješenja koja trebaju stići u Fond. Što slijedi kad ona dođu? Hoćemo li imati još tih birokratskih problema do samog početka obnove.

Fond mora isključivo raditi po zakonu i tu nemamo nikakav manevarski prostor. Zakone koji će najviše oduljiti cijeli proces odnosni koji diktiraju tempo su Zakon o obnovi i Zakon o javnoj nabavi. Kada odluka pristigne u Fond, ako je recimo vezana za obnovu zgrade, što je najkompleksniji proces, treba angažirati projektanta koji će napraviti elaborat stanja temeljem čega ćemo znati je li ona za uklanjanje ili obnovu. Ako je za obnovu, radi se projekt konstrukcijske obnove. Za sve to treba postupati po Zakonu o javnoj nabavi. Ako su iznosi primjerice za projektiranje unutar 200.000 kuna mi postupamo po pravilniku o jednostavnoj nabavi. Ako je taj posao iznad navedenog iznosa moramo postupati prema Zakonu o javnoj najavi i ide proces koji će trajati otprilike tri mjeseca. To vrijedi za sve faze. Prva faza, gdje očekujem najviše zastoja, bit će izvođenje radova. Tu će sigurno proces javne nabave trajati tri mjeseca, ako ne i dulje.

➤ Iz ministarstva su ranije poručili kako će organizirana obnova krenuti u rano proljeće. Je li taj rok realan ili strahujete da će on probiti?

Obnova će krenuti u proljeće. Očekujem da u narednih 15 dana, ako dođu odluke, a prve bi trebale biti o uklanjanju i neke o obnovi, počet će se odvijati određeni radovi dakle krenut će uklanjanje građevina koje su proglašene nepogodnima za stanovanje. Počet će projektiranje za zgrade, koje idu u obnovu. Zaista bi trebalo u roku od iduća dva mjeseca vidjeti da se dosta radova pokrenulo. Kad kažete organizirana obnova, ona bi podrazumijevala da smo u poziciji da cijeli blokovi ili ulice, primjerice Zeleni val, krenemo obnavljati istovremeno. Mi takvu organiziranu obnovu ne možemo raditi zato što to podrazumijeva da svi ti građani podnesu zahtjeve. Trenutno, zahtjeva je malo i za pretpostaviti je da će na Zelenom valu biti jedna ili dvije zgrade. Organizirana obnova će uslijediti daleko kasnije.

➤ Ranije ste rekli da ćete, ako se cijeli proces ne upogoni dovoljnom brzinom, dati ostavku. Kojom brzinom bi bili zadovoljni, a koja bi značila vašu odstupnicu?

Ono što sam rekao, treba se vidjeti da se radovi odvijaju. Stvari koje su se radile u pozadini od osnivanja Fonda i cijele administrativna procedura nije ono što građani vide. Ako u roku od dva mjeseca obnova počne odnosno ne krene uklanjanje zgrada, rekonstrukcija ili izgradnja zamjenskih kuća, to je to. Nakon tog roka stvarno mislim da svi u nizu, od građana koji ne podnose zahtjeve, ministarstva kojih ih obrađuje ovim tempom pa onda i Fond koji bi obnovu trebao provoditi, nismo ispunili očekivanja. U tom slučaju treba demonstrirati odgovornost cijelog lanca uz poruku kako to nije u redu te da poslati poruku odlaskom.

➤ Vaša procjena, koliko će trebati za obnovu Zagreba? Godinu dana smo izgubili samo na birokraciju. Ljudi koji su izgubili krov nad glavom su očajni i žele svoje domove.

Ljudi imaju potpuno pravo biti nezadovoljni s ovim kako se to do sada odvijalo. Naravno da ne smijemo nastaviti ovim tempom i to ne bi bilo nikome prihvatljivo i nema razloga sad za to. Mislim da su niz prepreka koje su postojale za početak obnove sada uklonjene i možemo početi funkcionirati. Mislim da je 60 posto neki minimum koji bi trebao biti obnovljen unutar deset godina. To naravno uključuje i javne zgrade, iako one nisu ingerencija Fonda, a trebale bi prema mojim procjenama biti sve obnovljene unutar četiri do pet godina.