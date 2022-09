'Očekujemo povećanje osnovice za javne službenike u skladu s rastom inflacije'

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak poručio je u srijedu uoči pregovora o povećanju plaća u javnim službama da bi rast osnovice trebalo pratiti rast inflacije koji je trenutno oko 12 posto te da će takav zahtjev uputiti Vladi.

Za dinamiku pregovora rekao je da će vidjeti tijekom dana, no prvo očekuje pregovore o rastu osnovice za preostala tri, odnosno četiri mjeseca do kraja godine ovisno o dogovoru.

Očekuje i pregovore o osnovici za iduću godinu koja bi, napomenuo je trebala biti dogovorena do donošenja proračuna, odnosno do 15. studenoga.

- Nemamo više puno vremena za pregovore i nećemo dopustiti otezanje pregovora kao što je to bilo za Temeljni kolektivni ugovor - rekao je Topolnjak novinarima u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, socijalne politike i obitelji.

Upitan za moguće sindikalne akcije ne budu li se pregovori odvijali u željenom smjeru, rekao je kako su one moguće ako Vlada bude otezala s pregovorima i ako se osnovica ne poveća od 1. listopada. "Pripremamo sindikalno članstvo i za to, no nadamo se da do toga neće doći", poručio je.

Pregovarački odbori Vlade i sindikata javnih i državnih službi danas održavaju sastanak o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Pregovori se održavaju kroz dva sastanka i to s predstavnicima sindikata javnih službi u 10 sati i s predstavnicima državne službe u 13 sati.

