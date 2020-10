Reformi ni na vidiku, pamtimo ih jedino po aferama: Plenkiju i ekipi dajemo slabašnu trojku

<p>Imamo Vladu koja radi ono što im premijer kaže. Ministri nemaju individualnosti niti osobnosti. Plenković je ostao sam na sceni, a što njemu ide bolje to Vladi ide gore, rekao nam je <strong>Žarko Puhovski</strong>, politički analitičar.</p><p>Hrvatski sabor glasovao je o povjerenju 23. srpnja novoj, 15. Vladi i drugoj koju će voditi aktualni premijer <strong>Andrej Plenković</strong>. O povjerenju Vladi, Sabor je glasovao nakon završetka rasprave, a vladajuća većina mogla je konačno odahnuti.</p><p>Od toga dana je prošlo 74 dana, a novinari 24sata su ocijenili njihov dosadašnji rad. Većina ministara, ali i sam premijer dobili su ocjenu 3, a petica je svima bila nedostižna.</p><h2>Najviše dobio premijer </h2><p>Jasno da i te ocjene valja uzeti s rezervom, jer Vlada u doba pandemije i nije mogla u punoj mjeri pokazati što može i što zna. Ili ne zna. U ta dva mjeseca stigle su ih i doista teške afere, u kojima je opet bio neizostavan touch članova HDZ-a (afera Rimac-Vjetroelektrane, Afera Janaf...).</p><p>Najvišu ocjenu dobio je ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong>, koji se iskazao u spašavanju radnih mjesta u jeku pandemije, ali i reformi o smanjivanju poreza. Najviše je podbacio ministar obrane <strong>Mario Banožić</strong>, on je upao u resora o kojem nema puno znanja, ali i ministar vanjskih poslova <strong>Gordan Grlić Radman</strong>, koji se više bavi unutarnjom politikom. Uz to, ne reagira pravovremeno na provokacije iz susjednih zemalja (kad je mađarski predsjednik Viktor Orban objavio kartu velike Mađarske.).</p><p>- Najviše je profitirao sam Plenković, dobio je sve. Jeftinu većinu u Saboru, odluku Ustavnog suda da su sve odluke stožera u skladu sa zakonom, pravna mišljenja da je u pravu da on kao premijer ne smije znati za istrage. Pomirbu sa Srbima. Pa što bi više poželio. S druge strane imamo ministre koji izbjegavaju upasti u skandale - kazuje Puhovski.</p><h2>'Ministri se boje medija' </h2><p>- Dok govore svi spominju premijera i njegovu nedodirljivost. Ne znamo koga se ministri više boje: samog premijera ili medija. Jasan je i koncept njihovog rada. Za sve što je dobro za državu zaslužan je premijer, ali za sve loše premijer ne zna, nije čuo niti vidio - rekao je Puhovski, kojeg smo pitali znači li to da su ministri njegove lutke na koncu.</p><p>- To je činjenično točno, ni po čemu nas nisu uvjerili da to nisu. Premijer se okružio s jakim ličnostima koje mu drže leđa, kao što je Božinović, koji se boji policije, Medved, Butković, ali s Marićem koji jedini ima neke jasne rezultate. U korist mu ide i impotentna oporba. Nažalost, ne vidim sposobnost, ali ni želju Vlade za velikim reformama - zaključio je Puhovski.</p><p>S njim se ne slaže drugi politički analitičar <strong>Davor Gjenero</strong> koji smatra da je, s obzirom na okolnosti, Vlada dobro radila.</p><p>- Vlada je kolektivno tijelo i samo na takav način mogu funkcionirati. Posebno bih pohvalio ministre Božinovića i Marića koji dobro vode svoje resore, a veseli me i najavljena velika reforma javne uprave - rekao je Gjereno.</p><p>Vlada je od političkih eksperata 24sata dobila mršavu trojku.</p>