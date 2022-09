Očinski dopust: U kolovozu ga koristilo gotovo 1.400 očeva

Zbog činjenice da se radi o novom pravu i da treba neko vrijeme da se sustav 'uhoda', na pojedinosti o korisnicima trebat će pričekati neko vrijeme.

Plaćeni očinski dopust, uveden od 1. kolovoza, traje deset, odnosno 15 dana, ovisno radi li se o jednom djetetu ili blizancima ili više djece rođene u isto vrijeme.

Dopust nije obvezan, no ako ga otac želi, poslodavac mu ga mora omogućiti. Poslodavci koji to ne učine mogli bi biti kažnjeni od 10.000 do 50. 000 kuna.

Očinski dopust može se koristiti do šestog mjeseca djetetova života.

Očevi koji se odluče koristiti dopust imat će plaću u visini svoje pune plaće, na isti način kako je ona određena za rodiljni dopust. Plaća ide na trošak države, odnosno njenog proračuna, ne na trošak poslodavca.

Za korištenje očinskog dopusta država je ove godine planirala 91 milijun kuna.

