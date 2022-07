Roditeljske naknade rastu i postojećim korisnicima, očinski dopust premijer neće koristiti

Ukoliko ste postali otac od veljače ove godine ili ćete tek postati od 1. kolovoza, očekuje vas velika blagodat. Hrvatska konačno uvodi očinski dopust. Doduše, među posljednjima u EU i to u zadnji tren. Naime, na to je sve članice Europske unije primorala EU direktiva s ciljem usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Rok za usklađivanje s europskim zakonodavstvom - kolovoz 2022. Obzirom da je 5 do 12, Vlada je prošli četvrtak u hitnu saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Zastupnici će ga raspraviti sutra, a izglasati u petak, posljednji dan prije odlaska na dvomjesečnu ljetnu stanku.

Osim što je u zadnji tren, Vlada se odlučila za onaj minimalan broj dana očinskog dopusta koji propisuje EU direktiva. No, iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade ističu kako će u budućnosti razmotriti i povećanje dana.

Hrvatska se odlučila za minimalan očinski dopust

Pa tako očevi od 1. kolovoza dobivaju 10 radnih dana za jedno novorođenče ili 15 za blizance, trojke ili više istovremeno rođene djece. Dopust pokriva država u visini cijele plaće, a očevi ga mogu iskoristiti do šestog mjeseca djetetova života. Ovo pravo nije obavezno, ali su poslodavci u obvezi poštovati ga ukoliko se otac odluči iskoristiti ga. I premijer Andrej Plenković je krajem ožujka treći put postao otac pa do kraja rujna, dakle šestog mjeseca djetetova života, može na dopust od 10 dana. No, iz Vlade nam kažu kako on to pravo neće iskoristiti.

Direktiva propisuje da države članice mogu odlučiti o tome može li se očinski dopust djelomično iskoristiti i prije ili samo nakon rođenja djeteta, kao i o tome može li se takav dopust iskoristiti u fleksibilnim oblicima, da se to pravo ne može uvjetovati trajanjem radnog odnosa ili trajanjem radnog odnosa s istim poslodavcem te da se očinski odobrava neovisno o bračnom ili obiteljskom statusu radnika.

'Mjera će sigurno kroz nekoliko godina promijeniti ulogu očeva'

- Nadali smo se da se će se očinski dopust uvesti ranije pa da obuhvati više očeva, a ne ovako u posljednji tren. Šteta je da se išlo na minimalni broj dana, mislili smo da ćemo ići u smjeru naših susjeda u Sloveniji. Druge europske zemlje to imaju dugi niz godina, mi tek sad i nadamo se da će tendencija ići prema rastu dana dopusta - kažu nam iz Udruge Roda iz koje ovu mjeru vide kao jednu od zanimljivijih koja se uvela u Hrvatsku.

- Ima potencijal, i sigurno hoće, kroz nekoliko godina promijeniti ulogu očevu u prvim danima od poroda. Vjerujemo da će očevi koji neće koristiti ovo pravo biti iznimka - ističu.

Rastu roditeljske naknade - i za postojeće korisnike

Nadalje, odlična vijest je i rast naknada za drugih šest mjeseci dopusta. Limit je trenutno 5654 kuna, no od kolovoza se povećava na 7500 kuna, tj na 225,5 posto proračunske osnovice i to, potvrdili su nam iz Državnog ureda jer je bilo konfuzije, za sve - dakle i za postojeće korisnike.

- Pozdravljamo to, super je da se išlo ponovno u povećavanje. Naravno da želimo da naknade budu delimitirane, ali idemo prema tome. Ovaj iznos sada je dosta pristojan, iako se suočavamo s velikom inflacijom i troškovima života, tako da će Vlada trebati ubrzo razmišljati da se i to digne jer naprosto 7500 kuna nisu isti ove godine kao prošle. To trebaju imati na umu, ali se ide u dobrom smjeru - kažu iz Rode, no upozoravaju kako se naknade nisu povećale za roditelje blizanaca, troje i više djece koji su na porodiljnom duže od godinu dana, odnosno imaju pravo na dopust u trajanju od tri godine.

- O tome treba voditi računa. Ako se već nudi roditeljima ta mogućnost dopusta onda im treba omogućiti i da za to vrijeme imaju dostojanstvena primanja, odnosno primanja s kojima mogu dostojanstveno živjeti. Nakon godinu dana oni zaista imaju pad prihoda. Važno je spomenuti i roditelje koji koriste dopust do sedme godine života djeteta zbog poteškoća, naknada je ostala puno manja i to je problematično jer ti roditelji imaju puno veće troškove i isto imaju pravo na dostojanstven život i prilikom drugih izmjena će se morati voditi više računa o toj vrlo ranjivoj skupini - poručuju.

Naime, naknada za roditelje blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta, koji imaju pravo na dopust do treće godine djetetova života, ostaje ista - niskih 2328,20 kuna mjesečno.

Kakvo je stanje u drugim članicama EU: Austrija ima "očev mjesec", Finska očevima daje 54 dana, Slovenija 30, Španjolska 16 tjedana...

Provjerili smo koliko dana imaju očevi u drugim članicama EU te kako im je i u kojem iznosu plaćen.

U Austriji postoji tzv. "očev mjesec." Očevi imaju pravo na mjesec dana dopusta, a naknada je regulirana kao "obiteljski bonus" od 22,60 eura po danu, odnosno 700 eura.

Češka je, kako bi se uskladila s ovom Direktivom, povećala broj kalendarskih dana sa sedam na 14, koje socijalno osiguranje pokriva u 70-postotnom iznosu plaće, a očevi ih u komadu mogu iskoristiti unutar šest tjedana od rođenja djeteta. U Belgiji su također povećali s 10 na 15 dana, koji se mogu iskoristiti odjednom ili rascjepkano unutar četiri mjeseca od rođenja, a od iduće godine povećat će se za još pet, dakle na ukupno 20 dana. Prva tri dana su plaćena u 100-postotnom iznosu, a ostatak u iznosu od 82 posto plaće.

U Bugarskoj očinski dopust traje 15 kalendarskih dana, a plaćen je u iznosu 90 posto mjesečne plaće. Može ga koristiti odmah po dolasku djeteta iz bolnice. Na Cipru očevi imaju pravo na 14 dana dopusta koji mogu iskoristiti do 16. tjedna djetetova života, a plaćen im je u iznosu od 72 posto.

Danska također omogućuje dopust u trajanju od 14 dana do 14. tjedna djetetova života, a plaćen je u 100-postotnom iznosu.

U Estoniji očevi mogu uzeti dopust prije ili nakon poroda. Imaju pravo na 30 dana do 3. godine. U Finskoj imaju pravo na 54 dana, od čega 18 u isto vrijeme s majkom i to do druge godine djetetova života, a plaćeno je u 70-postotnom iznosu. Ako je istovremeno rođeno više djece, imaju pravo na 18 dodatnih dana. Za to vrijeme država im isplaćuje očinsku naknadu po radnim danima.

U Francuskoj imaju pravo na 25 dana, odnosno kad se dodaju tri za porod, to je 28 - četiri kalendarska dana moraju uzeti odmah nakon isteka 3 za porod, tih sedam dana je obavezno, a preostalih 21 nije - njih mogu iskoristiti tijekom prvih šest mjeseci. U slučaju rođenja blizanaca produžuje se na 32 dana. Naknadu pokriva država i isplaćuje u obliku dnevnica, najveći iznos je 89 eura po danu.

Grčka očevima daje 14 dana, ali samo dva dana pokriva na svoj teret, a ostatak poslodavac.

U Italiji je propisan obvezni očinski dopust od 10 dana koji je plaćen u 100-postotnom iznosu, a koji se može iskoristiti u roku pet mjeseci djetetova života. U Latviji imaju pravo na 10 dana koji su plaćeni u iznosu od 80 posto, a mogu se iskoristiti do drugog mjeseca. U Litvi očevi imaju pravo na 30 dana u komadu i to do trećeg mjeseca. Država pokriva 77,5 posto. Luksemburg omogućuje 10 dana, od kojih na svoj teret plaća 7.

Mađarska propisuje pet, odnosno sedam u slučaju rođenja blizanaca, u 100-postotnom iznosu plaće tijekom prva dva mjeseca, Malta omogućuje jedan dan u privatnom te 2 dana u javnom sektoru, u Nizozemskoj imaju pravo na tjedan dana na teret poslodavca i još pet tjedana u iznosu od 70 posto plaće.

Poljska daje 14 dana u potpunosti plaćenih do druge godine djetetova života, Portugal očevima omogućuje 20 dana - pet odmah nakon poroda te ostatak tijekom šest tjedana. U Rumunjskoj očevi imaju pravo na pet dana uz punu plaću, Slovenija daje 30 dana uz 100 posto od prosječne zarade u posljednjih 12 mjeseci, od čega je gornji limit 763 eura mjesečno.

Španjolska propisuje čak 16 tjedana uz punu plaću koju pokriva država - prvih šest tjedana mora se uzeti odmah i uzastopno nakon rođenja djeteta, dok se ostalih 10 tjedana može uzeti neuzastopno tijekom prvih 12 mjeseci života bebe. Također se može zatražiti dodatni tjedan dopusta ako je dijete rođeno s invaliditetom ili zdravstvenim problemima. U slučaju rođenja više djece očevi dobivaju dodatnih tjedan dana. Ako je beba nedonošče ili mora biti hospitalizirana dulje od sedam dana, dopust se može produžiti za najviše dodatnih 13 tjedana.

Švedska je na minimumu kao Hrvatska - omogućuje 10 dana koji su plaćeni u potpunosti.



