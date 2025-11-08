Ocu svoje djece odrubila glavu i udala se za njegovog sina

Bivša zvijezda filmova za odrasle odrubila je glavu ocu svoje djece jer ga je željela trajno ukloniti iz života nakon što se udala za njegovog sina, tvrdi tužiteljstvo. Slučaj koji potresa američku javnost prepun je bizarnih obiteljskih odnosa i stravičnih detalja.

Devyn Michaels (47) uhićena je u kolovozu 2023. zbog ubojstva Jonathana Willettea (46), kojeg je, prema optužnici, brutalno usmrtila u njegovom domu u Hendersonu, Kako prenosi Daily Mail, glumica poznata i pod umjetničkim imenima Nikki Fairchild i Tracee Taverz, prvotno je priznala krivnju za ubojstvo drugog stupnja. Prihvatila je nagodbu prema kojoj bi služila 15 godina zatvora s mogućnošću uvjetnog otpusta. Međutim, na ročištu za izricanje presude u srpnju došlo je do potpunog preokreta – inzistirala je na tome da može dokazati svoju nevinost. Sutkinja Okružnog suda Tierra Jones na kraju je dopustila Michaels da odustane od nagodbe i izvede slučaj pred porotu, upozorivši je da sada riskira osudu za ubojstvo prvog stupnja, što nosi znatno težu kaznu.

Šokantni detalji na suđenju

Komplicirano suđenje započelo je u srijedu, a i tužitelji i odvjetnici obrane iznijeli su zapanjujuće tvrdnje o događajima koji su doveli do smrti Willettea, oca dvoje djece koje ima s Michaels. Glavni zamjenik okružnog tužitelja okruga Clark, John Giordani, ustvrdio je da je Michaels odsjekla žrtvinu glavu – koja do danas nije pronađena – jer je željela odgajati svoju djecu s njegovim sinom, Deviereom Willetteom (29). Iako Michaels i žrtva nikada nisu bili u braku, optužena se za njegovog sina udala 2021. godine.

"Sve što vam mogu reći jest: 'Vežite se, jer vas čeka luda vožnja'", poručio je Giordani porotnicima.

Tužitelj je zatim predstavio jezive fotografije s mjesta zločina, uključujući i obezglavljeno tijelo Jonathana Willettea. Policija tvrdi da ga je Michaels prvo pretukla palicom, zatim mu odrubila glavu, a na kraju njegovo tijelo polila kemikalijama. Giordani je tvrdio da je, unatoč prekidu veze, par bio u procesu ponovnog useljenja, što za Michaels nije bila idealna situacija. Pokazujući fotografiju na kojoj su Michaels, njezin suprug Deviere i njezina djeca, tužitelj je rekao:

"Ovo je budućnost koju je ona vidjela i željela, a jedini način da ostvari tu budućnost bio je da Johna makne s puta."

Odvjetnik optužene, Robert Draskovich, ispričao je sudu potpuno drugačiju priču. Tvrdi da njegova klijentica nije kriva te je za ubojstvo oca optužio upravo sina, Devierea.

Deviere Willette nikada nije bio osumnjičen niti je optužen za bilo kakvu povezanost s očevom smrću. Policija ga je ispitala više puta, a očekuje se i njegovo svjedočenje tijekom suđenja.

"Pogledajte motive i proglasite je nevinom", apelirao je Draskovich na porotu.

Obrana je njihov brak opisala kao "brak bez seksa", ispunjen ljubomorom i nevjerom. U danima koji su prethodili brutalnom ubojstvu, Michaels se navodno svađala sa suprugom.

U sudnici su prikazane tekstualne poruke u kojima ga je nazivala "lažljivcem" i "prevarantom" te tražila razvod.

"Deviere je trebao biti izbačen. Više ne bi bio u ovoj vezi jer je tata, tata kojeg je mrzio, dolazio i ne samo preuzimao njegov dom, već i njegovu ženu", ustvrdio je Draskovich.

Iako policija iz Las Vegasa navodi da nema dokaza koji bi Devierea smjestili na mjesto zločina, odvjetnik je istaknuo da on radi kao tehničar za kućne sigurnosne sustave i da je imao pristup električnoj pili.

Borba za skrbništvo kao motiv

Istražitelji vjeruju da je Michaels ubila Willettea 7. kolovoza 2023. u njegovoj kući u Hendersonu, nakon čega je njegovu glavu odvezla u svoju kuću u Las Vegasu i bacila je u smeće, odakle ju je vjerojatno odvezla komunalna služba. Prije ubojstva, sudski zapisi pokazuju da su Michaels i Willette vodili tešku bitku za skrbništvo nad svojim kćerima, koja je na kraju rezultirala time da je Willette dobio puno skrbništvo. Tužiteljstvo je navelo da je Michaels ranije izjavila "kako se mora riješiti žrtve" upravo zbog problema sa skrbništvom.

Dodatnu mrlju na njezin karakter baca i činjenica da je 2022. godine uhićena zbog zlostavljanja djeteta, nakon što je djelatnica vrtića prijavila modrice na nozi jednog od njezine djece. Za to je djelo osuđena na godinu dana uvjetne kazne samo dva dana nakon što je navodno ubila Willettea. Suđenje se nastavlja, a porota će morati odlučiti tko govori istinu u ovoj nevjerojatnoj priči o ljubavi, izdaji i brutalnom zločinu.

