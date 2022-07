Od 1.1. uvodimo euro, evo što će biti s plaćama, kreditima, do kad možemo mijenjati kune

Sutra, 14. srpnja u 24sata u velikom prilogu čitajte sve o uvođenju eura u Hrvatskoj, o tome kada i kako promijeniti kune, hoće li se dizati kamate na kredite i sve ostale stvari vezane za euro.

Euro se uvodi kao službena valuta u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i time postajemo 20. članica europodručja s uredbom koja utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna. Od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. kreće dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima. To se odnosi i na plaće i mirovine za kolovoz koje se isplaćuju nakon 5. rujna, one će biti također iskazane u obje valute.

Prve plaće i mirovine koja će biti i isplaćene u eurima su one za prosinac 2022., koje će građanima sjesti na račune u siječnju 2023.

Do 15. siječnja svi će bankomati biti napunjeni eurima

Od prvog siječnja 2023. na nešto više od 3000 bankomata u Hrvatskoj građani će moći podići prve eure, i to u novčanicama od 10 i 20, a na nekima i od 50 eura. Do 15. siječnja građanima će euri biti dostupni na svim bankomatima u zemlji.

Glavnu ulogu u postupku zamjene valute imat će banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. u čijim će se poslovnicama tijekom prvih dvanaest mjeseci od dana uvođenja eura moći bez naknade uz primjenu fiksnog tečaja konverzije provesti zamjena valute.

Broj novčanica i kovanica kuna koje će se moći zamijeniti za eursku gotovinu u jednoj transakciji bez naknade bit će ograničen na najviše 100 novčanica i 100 kovanica. Međutim, treba napomenuti da će građani kunsku gotovinu moći bez ikakvih ograničenja i naknada konvertirati u eure polaganjem novca na bankovne račune.

Nakon što istekne prvih 12 mjeseci te banke, Fina i Hrvatska pošta d.d. prestanu pružati uslugu zamjene valute, novčanice i kovanice kuna moći će se zamijeniti samo kod HNB-a, i to također bez naknade. HNB će trajno mijenjati novčanice kuna, dok će se kovanice moći zamijeniti u roku od 3 godine od dana uvođenja eura.

Evo što će biti s kreditima

Od dana uvođenja eura svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. To, među ostalim, znači da ugovori o kunskim kreditima i kreditima s valutnom klauzulom u eurima neće morati biti izmijenjeni zbog prelaska na euro kao novu službenu valutu. Umjesto toga, iznosi iskazani u kunama u tim ugovorima smatrat će se iznosima u eurima, pri čemu će se iznosi preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije bez ikakvih troškova za dužnike.

Udruga za zaštitu potrošača formirat će crne liste na kojima će završiti oni koji krše odredbe, odnosno oni koji nisu pravilno obračunali i iskazali cijene kao što su trebali prema zakonu. Objavit će ih na svojim stranicama.

