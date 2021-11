Doktor Ivo Ivić iz splitskog KBC-a uputio je poruku protivnicima cijepljenja i epidemioloških mjera.

- Moram priznati da mi se više gadi izgovarati brojke. Sve se pretvorilo u bezlične brojke, a radi se o ljudskim životima, o ljudima s imenima i prezimenima, obiteljima - rekao je šef splitske Klinike za infektologiju Ivo Ivić.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatično stanje u Splitu

Pozvao je prosvjednike protiv COVID potvrda da dođu u bolnicu i "neka objašnjavaju obiteljima onih koji su umrli nakon čega su odneseni na groblje u crnim vrećama i metalnim sanducima, neka im kažu da to nije trebalo tako biti. Mi jako dobro znamo da to nije tako trebalo biti. Od 1. lipnja do današnjeg dana 80 posto ljudi koji su umrli nisu trebali umrijeti i to je jedina istina.

Sve ostalo su tlapnje i glumljenje demokracije koja nije ništa nego jedna teška neodgovornost. Ovo su gole i ružne činjenice i, ako se ne trgnemo i ne udarimo šakom o stol, nastavit će se umirati jednako kao što je bilo do sada, izjavio je Ivić.