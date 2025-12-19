Od 1. siječnja banke nude pakete besplatnih usluga: Evo što to znači i kako do računa

Od 1. siječnja 2026. godine kreditne institucije bit će dužne zaprimati zahtjeve i omogućiti potrošačima korištenje paketa besplatnih usluga koji, među ostalim, omogućuje pogodnosti za umirovljenike i osjetljive skupine.

Ministarstvo financija priopćilo je u petak da od 1. siječnja iduće godine na snagu stupaju izmjene Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.

Uzimajući u obzir zakonsku obvezu isplate plaća, mirovina i drugih redovitih primanja na račun za plaćanje kod banke, ovim izmjenama cilj je osigurati potrošačima temeljnu razinu financijske usluge koja će im biti dostupna bez naknade.

Ovim se Zakonom potrošačima stoga omogućuje pristup njihovim redovitim primanjima bez dodatnih troškova.

Naime, izmjenama je u Zakon dodano novo poglavlje kojim se propisuje da kreditne institucije ne smiju naplaćivati naknade za određene usluge vezane za račun za plaćanje na koji potrošač prima svoja redovita primanja, tj. plaću, mirovinu, stipendiju i druge slične vrste stalnih priljeva koji se primaju na račune za plaćanje.

Time se osiguravaju pretpostavke da sve kreditne institucije koje u svojoj ponudi nude potrošačima uslugu računa za plaćanje u Hrvatskoj potrošaču na njegov zahtjev omoguće korištenje paketa besplatnih usluga koji je vezan za račun za plaćanje na koji potrošač prima redovita primanja.

Obuhvat paketa usluga

Paket besplatnih usluga obuhvaća: usluge otvaranja, vođenja i zatvaranja računa za plaćanje, usluge internetskog ili mobilnog bankarstva prema odabiru kreditne institucije, usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje na šalteru ili bankomatu, osim obrade kovanog novca.

Osim toga, paket obuhvaća usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje na šalteru ili bankomatu kreditne institucije koja vodi račun za plaćanje prema odabiru kreditne institucije, priljev nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima, usluge redovitog izdavanja debitne kartice i njezino korištenje, ako kreditna institucija tu uslugu pruža te usluge izvršenja plaćanja debitnom karticom na fizičkim prodajnim mjestima.

Zaštita interesa umirovljenika

Poseban naglasak stavljen je na zaštitu interesa umirovljenika i osjetljivih skupina kojima će biti omogućeno da u okviru paketa besplatnih usluga podižu gotov novac bez naknade i na šalteru i na bankomatu kreditne institucije koja vodi takav račun za plaćanje.

To znači da će od 1. siječnja 2026. kreditne institucije biti dužne zaprimati zahtjeve i omogućiti potrošačima korištenje paketa besplatnih usluga koji je vezan za jedan račun za plaćanje na koji potrošač prima redovna primanja, neovisno o tome što potrošač može imati više računa za plaćanje na koje prima redovna primanja.

Ako potrošač kod kreditne institucije već ima otvoren račun za plaćanje na koji prima redovna primanja i podnese zahtjev za korištenje paketa besplatnih usluga vezanog uz taj račun za plaćanje, kreditna institucija će mu omogućiti nastavak korištenja istog broja računa za plaćanje (IBAN).

Dodatno, u svrhu smanjenja troškova za potrošače, Zakonom je predviđeno kako će kreditne institucije od 1. siječnja 2027. morati omogućiti potrošaču da bez naknade dva puta u mjesecu podigne gotov novac s računa za plaćanje koji sadrži paket besplatnih usluga na bankomatu bilo koje druge kreditne institucije u Hrvatskoj koja nije kreditna institucija u kojoj potrošač ima račun za plaćanje koji sadrži paket besplatnih usluga.

Također, kreditna institucija isto će morati omogućiti i potrošaču koji pripada osjetljivoj skupini, a kojem vodi osnovni račun.

Povoljnije za osjetljive skupine

U vezi s osnovnim računom, Zakonom se predviđa povoljnije postupanje prema osjetljivim skupinama potrošača.

Kreditne institucije koje nude uslugu osnovnog računa neće naplaćivati naknade za određene usluge unutar tog računa za plaćanje potrošačima koji pripadaju osjetljivim skupinama.

Raspon usluga koje se pružaju bez naknade pritom je jednak onome iz paketa besplatnih usluga. Također, dodatno se osigurava da se takvim potrošačima ne naplaćuje naknada za deset nacionalnih i/ili prekograničnih platnih transakcija mjesečno u službenoj valuti Republike Hrvatske.

Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2026., osim odredbi koje se odnose na podizanje gotovog novca s bankomata druge kreditne institucije, čije je stupanje na snagu predviđeno za 1. siječnja 2027., zaključuje se u priopćenju Ministarstva financija.