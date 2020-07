Prema DHMZ-u, odstupanja srednje temperature zraka u lipnju 2020. u odnosu na normalu 1981. \u2013 2010. nalaze se u rasponu od -0,8 \u00b0C (Komi\u017ea) do 0,9 \u00b0C (Parg). Na postajama isto\u010dne, sredi\u0161nje i gorske Hrvatske, u Istri, na Kvarneru i dijelu postaja sjeverne Dalmacije temperatura zraka je bila prosje\u010dna ili neznatno vi\u0161a od prosjeka normale 1981. \u2013 2010.

Izuzetak je u ovim regijama postaja Rijeka na kojoj je temperatura bila neznatno ni\u017ea od prosjeka. Na pojedinim postajama sjeverne Dalmacije, kao i na svim postajama srednje i ju\u017ene Dalmacije temperatura zraka bila je neznatno ni\u017ea od prosjeka.

Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za lipanj 2020. godine opisane su kategorijom normalno.

Odstupanja koli\u010dine oborine u lipnju 2020. godine u odnosu na normalu 1981. \u2013 2010. nalaze se u rasponu od 45 % vi\u0161egodi\u0161njeg prosjeka na postaji Split \u2013 Marjan gdje je palo 21,7 mm oborine, do 212 % u Zadru gdje je palo 103,4 mm oborine.

Analiza odstupanja koli\u010dina oborine za lipanj 2020. izra\u017eenih u postotcima (%) vi\u0161egodi\u0161njeg prosjeka pokazuje da su koli\u010dine oborine bile iznad prosjeka na postajama Gradi\u0161te, Vara\u017edin, Puntijarka, Zagreb \u2013 Maksimir, Parg, Pazin, Rijeka, Senj, Rab, Zadar i Knin dok su na svim ostalima bile ispod vi\u0161egodi\u0161njeg prosjeka.

Oborinske prilike u Hrvatskoj u lipnju 2020. godine izra\u017eene percentilima bile su normalne na ve\u0107em dijelu teritorija. Detaljnije su opisane sljede\u0107im kategorijama: su\u0161no (okolica Slavonskog Broda, Bjelovar, okolica Siska, Karlovca i Zavi\u017eana), ki\u0161no (Gradi\u0161te, sjeverozapad sredi\u0161nje Hrvatske, ve\u0107i dio Istre, dijelovi Kvarnera i Gorskog Kotara, \u0161ire zadarsko podru\u010dje), vrlo ki\u0161no (Vara\u017edin, okolica Parga i Pazina, Zadar), ekstremno ki\u0161no (Pazin) i normalno (ostatak teritorija).

Od 1996. samo su dva lipnja bila hladnija od ovogodišnjeg!

Temperature ovogodišnjeg lipnja bile su u prosjeku, a prema klimatološkoj analizi DHMZ-a, to nije zabilježeno u posljednjih 10, a možda i više godina

<p>Lipanj ove godine bio drugačiji od prošlih godina, kada je prvi mjesec klimatološkog ljeta bio topao ili ekstremno topao u odnosu na višegodišnji prosjek. </p><p>Temperature ovogodišnjeg lipnja bile su u prosjeku, a prema klimatološkoj analizi DHMZ-a, to nije zabilježeno u posljednjih 10, a možda i više godina, prenosi <a href="https://www.istramet.hr/vijesti/od-1996-samo-su-2-lipnja-bila-hladnija-od-ovogodisnjeg/?fbclid=IwAR3XcipZNkU6YVAF7bOPbMpKibARWj2jTLutYnjSuWNE1nLsjePAvoaipKU" target="_blank">Istramet.hr</a>.</p><p>Slična analiza može se vidjeti i na Meteoadriaticu, nakon čega se zaključuje da su samo dva lipnja oo 1996. godine bila hladnija od ovogodišnjeg, točnije onaj 2004. i 2013. godine.</p><h2>Odstupanje temperature</h2><p>Prema <a href="https://meteo.hr/klima.php?section=klima_pracenje&param=ocjena" target="_blank">DHMZ</a>-u, odstupanja srednje temperature zraka u lipnju 2020. u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od -0,8 °C (Komiža) do 0,9 °C (Parg). Na postajama istočne, središnje i gorske Hrvatske, u Istri, na Kvarneru i dijelu postaja sjeverne Dalmacije temperatura zraka je bila prosječna ili neznatno viša od prosjeka normale 1981. – 2010.</p><p>Izuzetak je u ovim regijama postaja Rijeka na kojoj je temperatura bila neznatno niža od prosjeka. Na pojedinim postajama sjeverne Dalmacije, kao i na svim postajama srednje i južne Dalmacije temperatura zraka bila je neznatno niža od prosjeka.</p><p>Prema raspodjeli percentila, temperaturne prilike u Hrvatskoj za lipanj 2020. godine opisane su kategorijom normalno.</p><h2>Odstupanje oborina</h2><p>Odstupanja količine oborine u lipnju 2020. godine u odnosu na normalu 1981. – 2010. nalaze se u rasponu od 45 % višegodišnjeg prosjeka na postaji Split – Marjan gdje je palo 21,7 mm oborine, do 212 % u Zadru gdje je palo 103,4 mm oborine.</p><p>Analiza odstupanja količina oborine za lipanj 2020. izraženih u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka pokazuje da su količine oborine bile iznad prosjeka na postajama Gradište, Varaždin, Puntijarka, Zagreb – Maksimir, Parg, Pazin, Rijeka, Senj, Rab, Zadar i Knin dok su na svim ostalima bile ispod višegodišnjeg prosjeka.</p><p>Oborinske prilike u Hrvatskoj u lipnju 2020. godine izražene percentilima bile su normalne na većem dijelu teritorija. Detaljnije su opisane sljedećim kategorijama: sušno (okolica Slavonskog Broda, Bjelovar, okolica Siska, Karlovca i Zavižana), kišno (Gradište, sjeverozapad središnje Hrvatske, veći dio Istre, dijelovi Kvarnera i Gorskog Kotara, šire zadarsko područje), vrlo kišno (Varaždin, okolica Parga i Pazina, Zadar), ekstremno kišno (Pazin) i normalno (ostatak teritorija).</p>