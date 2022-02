Djeca sad konačno mogu u školske klupe, zato je ovo dobrodošla mjera, rekla je Antonija Mirosavljević, ravnateljica OŠ Novska i predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola.

U školi koju vodi, kao i svim ostalim osnovnim školama diljem Hrvatske, jučer je započelo dobrovoljno testiranje učenika koje će se provoditi jednom tjedno.

- Većina škola je u petak podijelila testove i sve što je trebalo, a negdje su testovi kasnili pa su ih preuzeli za vikend. Dobra stvar je što su danas u školama svi koji su zdravi - rekla nam je u ponedjeljak Mirosavljević. Navela je da je pozitivnih otprilike jedan do dva posto učenika. Drugim riječima, od 800 djece, desetak ima koronu. Većina su, dodaje, asimptomatski slučajevi. Uz to, roditelji su prihvatili mjeru, no naravno, ima i onih koji to odbijaju.

- Riječ je o otprilike jedan posto roditelja. Ovisno o veličini škole, to je desetak roditelja - objašnjava.

Ravnatelji većine osnovnih škola s kojima smo razgovarali ističu kako je prvi dan testiranja prošao bez problema. U zadarskoj OŠ “Petar Preradović” s testiranjem počinju sutra.

- Određeni manji broj roditelja ne želi testirati djecu. Dobio sam i nekoliko mailova od tih istih roditelja, zahtijevaju od mene da preispitam istu odluku, ispituju znam li što radim, kakva je ispravnost testova, ima li škola uopće pravo na to i slično, no svima kažem da se radi o dobrovoljnom testiranju - rekao je ravnatelj Ante Barač.

Pojavila se informacija i da srednjoškolci preprodaju testove za 15 kuna, što je komentirao i ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

- To je smišljena provokacija onih koji se suprotstavljaju svemu i svačemu - rekao je Fuchs te dodao da će Ministarstvo točne podatke o testiranju imati do kraja tjedna.