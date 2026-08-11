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NOVE CIJENE

Od danas jeftinije gorivo

Piše 24sata,
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Od danas jeftinije gorivo
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
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Prema novoj uredbi, litara benzina stajat će 1,56 eura, što je šest centi manje nego dosad, a dizel će pojeftiniti za četiri centa, na 1,71 euro po litri

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će od utorka pojeftiniti sve glavne vrste goriva. Ova nova uredba donosi niže cijene benzina, dizela, plavog dizela i ukapljenog naftnog plina (UNP), a novi režim vrijedit će tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja, prenosi Večernji list.

Prema novoj uredbi, litara benzina stajat će 1,56 eura, što je šest centi manje nego dosad, a dizel će pojeftiniti za četiri centa, na 1,71 euro po litri. Cijena plavog dizela smanjit će se za tri centa, na 1,18 eura po litri.

Pojeftinit će i UNP. Za spremnike će nova cijena iznositi 1,20 eura po kilogramu, što je osam centi manje, dok će UNP za boce stajati 1,78 eura po kilogramu, također osam centi manje.

Najviše maloprodajne cijene naftnih derivata računaju se prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, uz ograničenu premiju energetskih subjekata. Premija je ograničena na 0,1435 eura po litri za benzinsko gorivo, 0,1145 eura za dizelsko gorivo te 0,0436 eura za plavi dizel.

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Komentari 2
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