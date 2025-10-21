Od danas kreće isplata dječjeg doplatka, isplatit će 15,8 mil. €

U utorak, 21. listopada 2025., počinje isplata doplatka za djecu za rujan, priopćio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Doplatak će ovog mjeseca primiti 144.582 korisnika za ukupno 289.336 djece. Ukupno će biti isplaćeno 15.801.458,18 eura, od čega je 484.298,82 eura zaostataka za ranije mjesece.

Sve dodatne informacije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu dostupne su radnim danom od 8 do 16 sati putem HZMO-ovih info-telefona 01/45 95 011 i 01/45 95 022, kao i na mrežnoj stranici Zavoda – www.mirovinsko.hr

.