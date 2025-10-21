Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVIO HZMO

Od danas kreće isplata dječjeg doplatka, isplatit će 15,8 mil. €

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Od danas kreće isplata dječjeg doplatka, isplatit će 15,8 mil. €
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Doplatak će ovog mjeseca primiti 144.582 korisnika za ukupno 289.336 djece. Ukupno će biti isplaćeno 15.801.458,18 eur

U utorak, 21. listopada 2025., počinje isplata doplatka za djecu za rujan, priopćio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Doplatak će ovog mjeseca primiti 144.582 korisnika za ukupno 289.336 djece. Ukupno će biti isplaćeno 15.801.458,18 eura, od čega je 484.298,82 eura zaostataka za ranije mjesece.

Sve dodatne informacije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu dostupne su radnim danom od 8 do 16 sati putem HZMO-ovih info-telefona 01/45 95 011 i 01/45 95 022, kao i na mrežnoj stranici Zavoda – www.mirovinsko.hr
.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'
GOLO LICEMJERJE IRANSKE ELITE

Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025