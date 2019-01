Od FCK do bebe, štivo prakse marketinga za digitalno doba

FCK, we're sorry, Dobro vs zlo, Moron, Mišolovka, Bolimepipi, Drečanje beba... samo su neka od stotinjak poglavlja knjige Atomski marketing koju su u utorak u hotelu Hilton predstavili autor Marijan Palić i suautor Mato Rajić. O knjizi su govorili i poznati digitalni profesionalac Ilija Brajković te politički analitičar Mate Mijić.

- Marketing je sam po sebi pričanje priče, pa sam odlučio kroz svoju priču i druge konkretne primjere čitatelju približiti marketing digitalnog doba - kazao je Marijan Palić koji se, iako 29-godišnjak, digitalnim marketingom uspješno bavi desetak godina.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Marketing digitalnog doba, kako ističe Palić, je onaj marketing koji donosi rezultate. U knjizi se nalaze primjeri koji se mogu primijeniti uz minimalne budžete, baš kao što je to radio i sam autor. Kako kaže, volio bi da je netko ovakvu knjigu napisao kada je on kretao u posao jer bi izbjegao greške koje je sam prevladao.

- Prvo sam mislio da je naslov prepotentan. Kada sam još nedovršeno štivo pročitao u dahu, shvatio sam da se drugačije niti ne može zvati. Najvrjednije u knjizi je da čitatelj shvati da marketing nije rezerviran samo za one koji imaju velike budžete. Novi online svijet omogućio je neslućene mogućnosti uz ponekad minimalna ulaganja - kaže Mato Rajić, iz Rajić Consultinga, autor dijela poglavlja vezanih uz web i digitalni marketing.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Politički analitičar, konzultant i poduzetnik Mate Mijić posvjedočio je da se knjiga čita u jednom dahu zbog kratkih i slikovitih priča i primjera iz prakse te je okupljenima pročitao poglavlje: Zamjeramo marketingašima, a mi smo isti!

- Knjiga Atomski marketing nije obična knjiga o marketingu, gdje čitate 300 stranica, a izvučete 2 stranice vrijednih zaključaka. Knjiga nije znanstveni pogled na marketing, nego pogled nekoga tko to živi i radi godinama te kroz životne priče i projekte pokazuje prilike i zamke. Must read! - kazao je Ilija Brajković, direktor i vlasnik digitalne agencije Kontra.

