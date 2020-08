Od iduće godine uvode nove, elektroničke osobne iskaznice za korištenje i na mobitelima

<p>Vlada je u četvrtak sa sjednice u Sabor uputila prijedlog izmjena Zakona o osobnoj iskaznici, prema kojem će <strong>nove osobne iskaznice na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore </strong>u obliku prikaza lica i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima. Nova osobna iskaznica će na prednjoj strani sadržavati dvoslovnu oznaku RH otisnutu u negativu u plavom pravokutniku okruženu s 12 žutih zvjezdica, a počet će se primjenjivati <strong>od 2. kolovoza iduće godine, sukladno uredbi EU o jačanju sigurnosti građana Unije.</strong></p><p>- Predloženim izmjenama i dopunama zakona omogućilo bi se korištenje elektroničke osobne iskaznice i <strong>na mobilnim uređajima</strong>, a ne samo na osobnim računalima kao do sada. Građanima se daje mogućnost pristupanja elektroničkim uslugama te pravovaljano elektronički potpisivati dokumente korištenjem mobilnih telefona ili tableta. Korištenje odgovarajućeg programskog rješenja za pokretne uređaje građani neće dodatno plaćati - pojasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.</p><p>Izmijenjena je i dobna granica za izdavanje trajnih osobnih iskaznica. Ona je s navršenih 65 podignuta na 70 godina, dok će se osobna iskaznica za građane sa 70 godina kao i do sada izdavati s rokom važenja od pet godina. A izmjenama zakona propisana je i obveza povlačenja iz uporabe osobnih iskaznica izdanih bez roka važenja koje ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde. </p><p>Propisuje se i obveza, dodao je ministar Božinović, osobama koje su navršile 16 godina i kojima je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka sukladno odredbama Obiteljskog zakona te su sklopile brak, <strong>da moraju ishoditi osobnu iskaznicu</strong>, ako imaju prebivalište u Hrvatskoj.</p><p>Punoljetna osoba s navršenih 18 godina koja nije ishodila osobnu iskaznicu, kao i svi oni koji u roku od 15 dana ne podnesu zahtjev za izdavanjem nove osobne iskaznice od dana stupanja ovih odredbi, kaznit će se novčanom kaznom <strong>od 3000 do 4500 kuna.</strong></p>