Od jurilice do krame: Jaguarom je uletio u rotor pa se razbio

Kazaljka na kontrolnoj ploči zapela je na oko 200 kilometara na sat, kako neslužbeno doznajemo, nakon prometne nesreće od četvrtka u 20 sati, kad je vozač (30) izgubio kontrolu nad autom.

Vozio je Jaguar XF, kojem kao novom i s dodatnom opremom cijena doseže oko 400.000 kuna. Išao je zagrebačkim Savskim mostom u smjeru juga te je ušao u zavoj u smjeru Jadranske avenije i Arene Zagreb.

Kako je pokazao očevid, za sve je kriva neprilagođena brzina zbog koje je 30-godišnjak izgubio kontrolu. Zabio se prvo u lijevi rubnjak te ga je to odbilo u desno. Ondje je zapeo na drugom rubnjaku i zaštitnoj ogradi.

Foto: čitatelj24sata

'Ovaj model je loš i često se kvari'

U nesreći su i vozač i suvozač (38) lakše ozlijeđeni te su prebačeni u KBC Zagreb. Istraga još traje te će kasnije imati podatak je li vozač možda bio pod utjecajem alkohola ili droge.

- Neki su iskoristili ove dane, kada promet nije gust, kako bi stisnuli gas. Bahati vozači, voze do maksimuma i obično su to slabiji vozači u brzim autima. Ovakav Jaguar je u početku skup automobil, no loš je i često se kvari. Vlasnicima je obično 'rupa bez dna' - rekao nam je sudski vještak za promet Goran Husinec.

Za 'zamrznutu kazaljku' rekao je kako se taj podatak ne može koristiti na sudu kao dokaz za brzu vožnju.

Ipak, istražiteljima to može služiti kao indikator.

- Vjerojatnost, da je toliko vozio, postoji. Kod elektronskih sustava, kad im nestane struje, kazaljka zna zapeti u tom položaju. Ako nema teže ozlijeđenih, vjerojatno je da će dobiti samo prekršajnu prijavu. Obijesnu vožnju tek treba dokazati - kazao je Husinec.

Dodao je da takvi vozači, koji razbiju skupe automobile, obično imaju problem s osiguravajućim kućama.

Otkad je u Zakon o sigurnosti prometa na cestama uveden pojam 'obijesna vožnja', uveli su to u svoje klauzule. Ako ih razbiju zbog divljanja, ne mogu računati na odštetu.