'Od kandidature Kolinde veća je vijest da je sutra srijeda...'

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović ustvrdio je u utorak da je veća vijest to što je sutra srijeda nego to što se Kolinda Grabar-Kitarović kandidirati za predsjednicu.

"Sutra će biti: građanke ili građani, vjerovali ili ne, danas je srijeda, a usput se ona kandidirala, ali još nije skupila potpise. Skupit će ih bez ikakvih problema i to je to. Njena stvar", ironizirao je Milanović informaciju da će predsjednica Republike u srijedu službeno najaviti kandidaturu za novi mandat na Pantovčaku.

"Još je sve u nekakvoj sferi opipavanja, nitko još nije formalni kandidat jer nitko nije skupio potpise. Grabar-Kitarović je nekoliko puta rekla da će se kandidirati i ako to napravi sutra, veća je vijest da je sutra srijeda nego da se ona kandidirala", osvrnuo se Milanović na odugovlačenje sadašnje predsjednice s objavom kandidature.

Komentirajući otkazivanje dolaska Grabar-Kitarović u zadnji trenutak na događanje na Zrinjevcu u povodu Međunarodnog dana starijih osoba Milanović je zapitao: "Tko to organizira? Aha, Bandić. Zar nije Milan Bandić do jučer trebao dati neku izjavu, možda po julijanskom kalendaru".

Bandićevu eventualnu predsjedničku kandidaturu nije htio komentirati, tek je primijetio da je Bandić opsjednut njime zato što misli da je on u korijenu njegovih problema. "To nisam ni ljudski ni institucionalno niti politički. Sam si je najveći neprijatelj. Tako neka me ostavi na miru ili ne, ali ja nisam kriv za njegove probleme", poručio je Milanović koji je obišao štandove Stranke umirovljenika i SDP-a.

Pitanje mirovina je s one strane ideologije

"Male su mirovine i koja god bude vlada morat će više dati jer su to građani koji su sve stariji. Oni nisu samo platiše poreza i pitanje mirovina je s one strane ideologije, to je stvar preživljavanja. Svakom tko je na vlasti to je komplicirano, ali vlast je zbog tih ljudi", osvrnuo se Milanović na položaj umirovljenika.

Kaže kako mu je jako važno što ima potporu više umirovljeničkih stranaka, kao i HSS-a, IDS-a i PGS-a. Svaki glas kao znak povjerenja i volje će biti važan, možda čak i presudan, kaže Milanović.

Na pitanje očekuje li potporu Matije Posavca, koji je danas napustio HNS, kazao je da je "Međimurje je prastari dio Hrvatske, s posebnim identitetom, drugačiji od ostalih krajeva i tamo smo uvijek imali podršku, imao sam je i ja i vjerujem da ću je imati i sada".

"To su ljudi koji ne pristaju na podjele, huškanje, mržnju, to im ne možete prodati", rekao je.

U pratnji Milanovića bio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji je također komentirao težak položaj umirovljenika ponovivši da njegova stranka ima plan za povećanje mirovina.

Lazar Grujić, čelnik Stranke umirovljenika (SU), koja je također dala potporu Milanovićevoj predsjedničkoj kandidaturi, izjavio je kako vjeruje u njegov uspjeh i da će Hrvatska imati čestitog i poštenog predsjednika države.

Osim SU-a, iz redova umirovljeničkih stranaka Milanovića podupiru HSU i BUZ.

(abe)