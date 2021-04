Točno je da smo izradili website cijepise.zdravlje.hr. No na platformi Cijepise rade tri tvrtke: Ericsson Nikola Tesla, In2 i Cuspis kroz postojeće ugovore za informacijske podsustave CEZIH-a potpisane po provedenim otvorenim postupcima javne nabave kako slijedi: Nabava usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integralnog informacijskog sustava CEZIH, rekao je Vinko Kojundžić, Berošev poznanik te vlasnik tvrtke Cuspis, koja je izradila platformu cijepise.zdravlje.hr, preko koje se građani prijavljuju za cijepljenje protiv korona virusa godinama ugovara milijunske poslove s Ministarstvom zdravstva za Index.

- Održavanje dijela sustava e-Liste čekanja,e-Naručivanje te modula e-Prioritetno naručivanje,Središnjeg kalendara za praćenje ugovorenih kapaciteta i Središnjeg kalendara za praćenje slobodnih termina, Usluga korektivnog i adaptivnog održavanja aplikativnog sustava eCEZDLIH – eCIJEPIH. Zaista je nevjerojatno da iako sam ovu informaciju naveo i Telegramu uopće ju nisu prenijeli nego su se fokusirali samo na fabriciranje članka o nama - nadodao je Kojundžić.

Na pitanje je li njegova tvrtka za prilagodbu informacijskog sustava za cijepljenje protiv covida isplaćene 4.467.515,63 kune s PDV-om, kaže da je to neistina.

- To je netočna i, dapače, izmišljena informacija. Kao što smo naveli, na platformi rade gore navedene tri tvrtke. Naš udio je financijski najmanji u gore navedenom iznosu. Za web site cijepise.zdravlje.hr on je 196.000 kuna - rekao je Kojundžić te objasnio je li koristio besplatni WordPress za izradu aplikacije.

- Kada sam programirao svoj prvi web site 1995. godine, nije bilo nikakvih alata i sve se radilo ručno - linija koda po linija koda. Danas postoji WordPress koji je jedan od najpopularnijih alata za izradu web stranica i logično je da smo ga koristili. Bazirati cijenu nekog programskog proizvoda na cijeni alata kojim se programira je besmisleno. Naime, danas su alati za programiranje uglavnom besplatni. Primjer vam je Microsoft Visual Studio Community koji je isto besplatan, za programiranje u Microsoft-tehnologiji. Cijena programskog rješenja se bazira na broju sati koji se utroši na programiranje, testiranje i podršku, a ne na cijeni alata - odgovorio je Kojundžić te naglasio kako su posao dobili na otvorenom postupku javne nabave.

- Sve tri tvrtke: Ericsson, In2 i mi radimo po ugovorima koje sam gore naveo, a koji su potpisani po otvorenom postupku javne nabave u sklopu adaptivnih sati koji su u tim ugovorima ugovoreni. Uz već odrađenu web stranicu cijepise.zdravlje.hr, na navedenoj platformi radimo na dijelu za povezivanja podataka i sučelja za pozivne centre koji se naslanjaju na podatke te na web servise za razmjenu podataka s drugim sustavima. Ukratko, najviše programiramo novih stvari, a najslabije smo plaćeni. Mi ništa ne skrivamo - rekao je Kojundžić.

Pokrenuo je web stranice HDZ-a

Njegova tvrtka najviše počinje surađivati s državom u ožujku 2018., upravo kad na mjesto pomoćnika ministra zdravstva dolazi Vili Beroš. Kojundžić je preko Ministarstva prvo dobivao sredstva Svjetske banke, za informatičke poslove u zdravstvu, a nakon što je Beroš postao ministar suradnja se nastavila.

Lani je Kojundžićevoj kompaniji isplaćeno skoro tri milijuna kuna, a krajem prošle godine, ugovoreno je još 5,5 milijuna kuna za naredne mjesece.

Vinko Kojundžić je devedesetih aktivan u politici, a radio je u informatičkom odjelu Ministarstva obrane Gojka Šuška. On je zaslužan i za pokretanje web stranice HDZ-a.

Kojundžić, navodi Telegram, napušta Ministarstvo i odlazi u IT odjel Konzuma. No, kod njega se spominje i zaposlenje u HZZO, u kojem je izbila i afera, Prema navodima Nacionala, Kojundžić je koristio položaj u Zavodu kako bi osigurao unosne poslove tvrtki u vlasništvu njegove zaručnice, kasnije i supruge.

Kojundžić je to demantirao. Odlazi iz Hrvatske i upisuje poslijediplomski studij u Londonu, u kojem je kupio stan i otvorio britanski ured tvrtke Cuspis. U ožujku 2009. izbija velika afera. USKOK upada u prostorije HZZO-a radi navodnog kriminala u njihovom IT sektoru, između ostalog i savjetnika Kojundžića.

On sve demantira i tvrdi da nikad nije radio u HZZO-u. Prihodi njegove tvrtke su u početku bili oko oko 5 milijuna kuna, uz dobit oko 60.000 kuna. Do 2017. godine prihodi će pasti na 4 milijuna kuna, a naredne godine prihod se penju na sedam milijuna kuna. Pola tog novca, došlo je preko Ministarstva zdravstva u kojem je Vili Beroš.

Poslovanje i iduće godine rastu, pa tako su prihodi sada 12,3 milijuna kuna, od čega 6 i pol milijuna stiže preko Ministarstva zdravstva.

Kojundžićev Cuspis prošle godine od Ministarstva zdravstva primio 2.929.083,46 kuna za informatizaciju, u 2019. 6.367.024,09 kuna za ulaganja u računalne programe, a u 2018. godini 3.497.338,41 kunu. Podatke o uplatama Ministarstva zdravstva Kojundžićevoj tvrtki prije 2018. nema, piše Index.

- Tvrtka Cuspis surađuje s Ministarstvom zdravstva još iz vremena prije mog dolaska u to ministarstvo. Gospodina Kojundžića poznajem kao i sve osobe i tvrtke koje surađuju s Ministarstvom zdravstva. Tvrtka Cuspis posluje s Ministarstvom zdravstva temeljem zakonom propisanih natječaja. Gospodin Kojundžić je prema mojim saznanjima za vrijeme izborne kampanje prošlog ljeta u Splitu boravio privatno i nije bio članom mog izbornog tima. Izborni tim HDZ-a za 10. izbornu jedinicu bio je u isključivoj organizaciji stranke čiji sam član - rekao je Beroš za Index.

Snimio je video svog cijepljenja

Kojundžić se rijetko pojavljivao u javnost. No, zanimljivo je kako su ga objektivi fotoreportera agencije Pixsell zabilježili kako fotografira Beroša, a zatim se pokušava sakriti od novinara. Kasnije je kazao kako je samo bio na godišnjem odmoru, pa je slučajno sreo ministra.

Inače, Kojundžić je videom proslavio cijepljenje protiv covida-19 uz zvuke We Are The Champions grupe Queen. Videom je zabilježio i drugu dozu koju je primio 23. siječnja.Ovaj put iz stihove Show Must Go On.