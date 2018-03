Od parizera do New Yorka: Sve su plaćali karticama Agrokora Todorići su na račun Agrokora kupovali gotovo sve: od parizera i banana na ‘akciji’ po 7,85 kuna za kilogram, pa do torbica po neakcijskim cijenama od 10.000 eura i servisa za jelo od 30.000 eura, odlazaka na mjuzikle u New York i kockanje u Las Vegas