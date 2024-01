Od plus 15 do minus 5 stupnjeva u samo 12 sati: 'Nagle promjene vremena postaju česta pojava'

Posljednjih dana Hrvatsku su zahvatile, moglo bi se reći, pomalo lude vremenske prilike. I dok je zadnjih nekoliko dana temperatura koketirala oko nule, danas na kopnu do +17, a na moru još toplije. Istovremeno, dio Europe doslovno je paraliziran snijegom, pa ljudi u Oslu iz kuća izlaze kroz prozore, promet je u kaosu, avionski letovi otkazani.

No "ludilu" tu nije kraj. Sutra kod nas slijedi veliki zaokret pa će zima ojačati, temperature se spustiti, a navodno bi nas mogao i snijeg zabijeliti. Od plus 15 do minus pet i to u samo 12 sati.

- Temperatura će danas biti iznadprosječno visoka u svim krajevima Hrvatske za doba godine, a osobito neuobičajena za unutrašnjost i gorje. Na Zavižanu bi tako u noći od srijede na četvrtak temperatura mogla biti oko 5 stupnjeva Celzijusa što je za siječanj prilično rijetko. Zatim će tijekom razdoblja od samo 12 sati, od četvrtka poslijepodne do petka ujutro, u mnogim mjestima naglo pasti za 10 stupnjeva Celzijusa, pa i za 15 stupnjeva, a ponegdje moguće i više - kažu nam u DHMZ-u.

Za sutra su izdali posebna upozorenja na vjetar i snijeg pa je tako čak pet regija u crvenom - Riječka regija, Velebitski kanal, Zapadna obala Istre, Srednja Dalmacija i Kvarner, pri čemu je u posljednje dvije opasnost po satima označena od 0-24 sata, odnosno cijeli dan i noć.

I dok su mnogi meteoropati danas muku mučili s južinom, nakon nove nagle promjene vremena moglo bi im biti lakše. No ne značajno, dodaju u DHMZ-u.

- Prilike će biti povoljnije, ali ne i sasvim povoljne zbog nove nagle promjene vremena. Ipak, s promjenom smjera vjetra na sjeverni i sjeveroistočni, uz niže temperature zraka u odnosu na prethodni dan te prestanak oborine neki meteoropati i kronični bolesnici mogu osjetiti blago poboljšanje općeg stanja - kažu.

Vikend donosi smirivanje vremena. - Uglavnom sunčanije, u nedjelju i smirivanje vjetra te osobito ujutro na kopnu još hladnije, primjereno dobu godine - zaključuju u DHMZ-u.

Prof.dr.sc. Branko Grisogono s PMF-a umiruje kako ovakve nagle promjene vremena nisu novost, no s vremenom su postale sve češće i sve intenzivnije.

- I prije su se događale nagle intenzivne promjene vremena u roku od pola dana ili kraće tako da to samo po sebi nije novost.

Međutim, ovakve brze i nagle izmjene vremena se u ovoj novoj aktualnoj klimi događaju sve češće i zauzimaju progresivno sve veća područja gdje se događaju - kaže Grisogono pa dodaje kako nije nemoguće da snijeg padne opet i početkom proljeća.

- To se i prije događalo, ali sada, ako se to dogodi ovog proljeća, prethodna visoka temperatura može biti veća nego što je bila u prošlim razdobljima. To jest, razlike u temperaturama u kratkom vremenu najvjerojatnije će sve više rasti - ističe.

Stručno govoreći, "Može se reći da u sve toplijoj klimi mlazna struja u atmosferi u prosjeku slabi, a to onda znači da poput spore rijeke meandrira lijevo desno, gore dolje i zato se stvaraju mega-đepovi hladnog i toplog zraka. Spomenuta mlazna struja ne drži relativno ravan smjer zapad istok i svoje uobičajeno strujanje - objašnjava naš sugovornik.

Ljudima savjetuje da prate redovite vremenske prognoze, a zaključuje, kako kaže, jednom američkom šalom:

"Klima je ono što očekujemo, a vrijeme je ono što dobijemo."