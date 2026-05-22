MINISTARSTVO NAJAVILO

Od ponedjeljka kreće upis novog izdanja trezoraca

Piše HINA,
Šibenik: Kupovina trezorskih zapisa | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ministarstvo financija najavilo je novo izdanje trezorskih zapisa, u vrijednosti od 1,3 milijarde eura, s rokom dospijeća za dvije godine, čiji upis za građane započinje u ponedjeljak 25. svibnja

Trezorski zapisi nude se uz godišnji prinos od 2,85 posto, što je 0,25 postotnih bodova više nego u prethodnom krugu upisa trezoraca, provedenom u veljači ove godine, kada je prinos bio 2,6 posto, vidljivo je iz javnog poziva. Pravo na upis u prvom krugu imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj. 

Završetak razdoblja upisa trezorskih zapisa u prvom krugu je 1. lipnja u 11,00 sati, dok će idućeg dana od 9 do 11 sati "trezorce" u drugom krugu moći upisati i institucionalni ulagači. I ovaj put će se trezorski zapisi moći upisati u poslovnicama Fine, kao i putem digitalnih platformi Ministarstva financija e-riznica i m-riznica, objavljeno je na internetskim stranicama Ministarstva.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 4. lipnja, a datum dospijeća 3. lipnja 2027. godine, dok je minimalni iznos upisa po ulagatelju 1.000 eura.

U zadnje tri godine, ovo će biti 21. izdanje vrijednosnih papira države koje su mogli kupiti građani, od toga 18. serija trezorskih zapisa. Do početka ove godine, građani su držali više od 8,5 posto javnog duga, uz sudjelovanje s više od 417 tisuća ponuda ukupne vrijednosti 14,3 milijarde eura, pri čemu im je u dosadašnjim izdanjima "narodnih" vrijednosnih papira usmjereno više od 370 milijuna eura kamata.

