\u00a0

Stranku je\u00a0u proteklih 29 godina vodilo samo troje ljudi. Ivica Ra\u010dan, prvi predsjednik SDP-a, 16 godina je bio na \u010delu bez ozbiljnijeg protukandidata. U tom razdoblju je stranku uspio osoviti na noge i u \u0161irokoj koaliciji 2000. godine, nakon smrti Franje Tu\u0111mana, pobijediti HDZ na parlamentarnim izborima i postati premijer.

No drugi mandat na \u010delu dr\u017eave nije dobio i parlamentarne izbore 2003. godine izgubio je od HDZ-a i Ive Sanadera. Nakon njegove iznenadne smrti \u00a02007. godine ljudi iz naju\u017eeg kruga bliskih suradnika kandidirali su se na izvanrednim strana\u010dkim izborima u lipnju\u00a02007. za \u010delno mjesto stranke.

Zokijevih devet i pol godina

Zoran Milanovi\u0107, koji je bio Ra\u010danov savjetnik, imao je tri protukandidata: Zagreba\u010dkog gradona\u010delnika Milana Bandi\u0107a, biv\u0161eg ministra vanjskih poslova Tonina Piculu i nekada\u0161nju ministricu obrane \u017deljku Antunovi\u0107.\u00a0U drugom krugu izborne utrke u SDP-u Milanovi\u0107 je sa 828 glasova pobijedio \u017deljku Antunovi\u0107, koja je dobila 675 glasova. \u0160ef zagreba\u010dkog SDP-a Milan Bandi\u0107 sa 313 glasova i Tonino Picula sa 248 'izletjeli' su u prvom krugu.

\u00a0

Milanovi\u0107 je pobje\u0111ivao i na sljede\u0107im strana\u010dkim konvencijama, a 2008. godine mu je, uz Davorka Vidovi\u0107a, protukandidat bio i nedavno uhi\u0107eni \u0161ef Janafa Dragan Kova\u010devi\u0107.

Nakon \u0161to ih je Milanovi\u0107 pobijedio, njegovi protukandidati\u00a0 \u010destitali su mu na pobjedi, a upitani vide li se u Milanovi\u0107evu timu, Vidovi\u0107 je potvrdno odgovorio, dok je Kova\u010devi\u0107 rekao da \u0107e o tome jo\u0161 razmisliti. Kova\u010devi\u0107 se tada zahvalio\u00a0svim SDP-ovim delegatima koji su mu dali glas, ali i izrazio \u017ealjenje \u0161to, kako je rekao, nisu prepoznali njegov program \"Za jaki pobjedni\u010dki SDP\". Nakon \u0161to je razmislio, Kova\u010devi\u0107 je nekoliko mjeseci kasnije 'pretr\u010dao' u HNS kod Radimira \u010ca\u010di\u0107a.

Milanovi\u0107 je stranku vodio do 2016. godine, a 2011. je kao \u010delni \u010dovjek Kukuriku koalicije postao premijer. No sljede\u0107e izbore 2015. je izgubio nakon \u0161to su Bo\u017eo Petrov i\u00a0Most u zadnji tren pretr\u010dali HDZ-u i Karamarku i postavili Tima Ore\u0161kovi\u0107a za premijera. Ta Vlada je trajala svega nekoliko mjeseci, no Milanovi\u0107 i SDP su do\u017eivjeli novi\u00a0poraz na izvanrednim parlamentarnim izborima u rujnu 2016. od novog \u0161efa HDZ-a Andreja Plenkovi\u0107a.

\u00a0

Povukao se, a za mjesto \u0161efa stranke borili su se strana\u010dki veteran Ranko Ostoji\u0107 i \u0161ef zagreba\u010dkog SDP-a Davor Bernardi\u0107. Bernardi\u0107 je pobijedio i vodio stranku sljede\u0107e \u010detiri godine.

No u tom periodu SDP se, \u0161to zbog unutarstrana\u010dkih igara, \u0161to zbog vanjskih faktora (slu\u010daj Saucha)\u00a0po\u010deo fragmentirati. Unato\u010d nekim izbornim uspjesima (na izborima za Europarlament) parlamentarni izbori u srpnju ove godine razotkrili su dubinu nepovjerenja bira\u010da prema SDP-u. Glatka pobjeda HDZ-a natjerala je Bernardi\u0107a da odstupi. Njegov nasljednik ili nasljednica ne\u0107e imati nimalo lak zadatak.





















\u00a0

\u00a0