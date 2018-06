'Od rujna smo izgubili cijeli razred, a djeca i dalje odlaze...'

Od početka školske godine 2017./2018. mi smo izgubili gotovo cijeli jedan razred. Još je učenika i roditelja najavilo da odlaze nakon što završi nastava. Zabrinjava me trend iseljavanja koji ne prestaje, rekla nam je ravnateljica Osnovne škole Mate Lovraka u Petrinji Ankica Krnjajić Magdić.

Ta je škola prije dvije godine izvela četiri četvrta razreda, a upisala samo tri prva. Prošle godine izveli su četiri četvrta, a upisali dva prva. Trend se nastavio pa ove godine izlaze četiri četvrta razreda, a upisuju tek tri prva. Zabrinjavajuć je i podatak da je u školi prije 10 godina bilo upisano 535 djece, a danas ih je svega 395.

- Zasad još nije alarmantno, no to će se sigurno osjetiti za dvije godine kad ta djeca dođu na predmetnu nastavu. Potrebno je promijeniti pravilnik o broju učenika u kombiniranom i redovnom razrednom odjelu. Ako se to promjeni, učitelji će biti zbrinuti i neće imati manjka sati - pojasnila je ravnateljica.

Iako Sisačko-moslavačka županija ne može mijenjati zakone i pravilnike na razini države, trude se ondje zadržati svako dijete. Tako učenici u OŠ Mate Lovraka pet puta tjedno imaju kuhanu hranu. Popust od 50 posto na prehranu imaju sve obitelji s troje i više djece, a potpuno besplatnu imaju ona iz siromašnih obitelji. Nagrađuju učenike i mentore koji osvajaju medalje na državnim natjecanjima.

Grad Petrinja osigurat će besplatne udžbenike i radne bilježnice, a od iduće godine ravnateljica najavljuje kako uvode i produženi boravak. Uz to, kada učenici završe osnovnu školu nudi im se prilika da dobiju stipendiju ako upišu deficitarno srednjoškolsko zanimanje. Ako pak iz Petrinje odu u školu u Kutinu, županija im plaća đački dom. Nažalost, ni to nekad nije dovoljno kako bi obitelji ostale.

- Učenici odlaze i tijekom nastavne godine. Nedavno nam je tijekom proljetnih praznika otišla obitelj s četvero djece. Roditelji idu trbuhom za kruhom. Kažu nam ili da ne rade ili pak rade za plaće od 2000 do 3000 kuna i ne mogu pokriti sve troškove - kaže ravnateljica. Dodala je kako su prvo iz sredine odlazili očevi koji su kasnije povukli cijele obitelji. Najčešće destinacije su im Irska i Njemačka.

Učenici, koji su joj se javili, rekli su kako su imali poteškoća s jezikom i prilagodbom no to su brzo nadvladali.

- Odlasci se ne osjeti na djeci, više roditelji izražavaju tugu jer odlaze u nepoznato. Djeci je najveći problem jezik prvih godina dok se ne snađu - kaže ravnateljica. Ta velika migracija najviše se osjeti tijekom Božića i Uskrsa kad se svi oni vrate u grad. Petrinja naglo živne, pune su ulice i trgovine, a grad okupiraju automobili stranih tablica.

- Ministarstvo obrazovanja je reklo reagirati zbog manjeg broja upisane djece. Ministrica je najavila da će učitelji, koji su tehnološki višak, biti preusmjereni u ured državne uprave koji će ih slati gdje treba. Možda će se i prekvalificirati za stem predmete ili engleski, ali nismo dovoljno informirani o tome - kaže ravnateljica.

Unatoč svim problemima drago joj je jer ima entuzijastične i optimistične učitelje što su najviše prepoznali učenici.

Uče ih kroz tablete i pametne ploče. Škola ima izvrsnu košarkašku ekipu iako nemaju dvoranu nego treniraju u učionici. Educiraju izvrsne robotičare, tamburaše, matematičare, zbor, a i sami učitelji žele doći do zvanja savjetnika i mentora. Imaju i učeničku zadrugu gdje rade nakit od stakla, keramiku i slikaju.

- Usmjeravamo ih u sva područja. Surađujemo i s drugim školama u drugim državama. Učitelji su optimistični i trude se i ponuditi nešto što druge škole nemaju. Možda bi netko upisao školu baš zato što nudimo razne izvannastavne aktivnosti - pojasnila je ravnateljica.