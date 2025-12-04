Od siječnja: Meksiko podiže minimalnu plaću za 13 posto

Počevši od siječnja, minimalna će plaća porasti za 13 posto na 315,04 pezosa (17,27 USD) dnevno, prema sporazumu čelnika sindikata, poduzeća i vlade, rekao je ministar rada Marath Bolanos. To bi značilo da će od iduće godine biti 154 posto veća no što je bila 2018. godine, naglasila je predsjednica Claudia Sheinbaum u srijedu na jutarnjoj konferenciji za novinare.

Dnevnica bi pak u regijama blizu granice sa Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su plaće više, trebala porasti na nekih 440,87 pezosa.

Odluka je donesena nakon konzultacija s ministarstvom financija i središnjom bankom, kao i s poslovnom zajednicom, rekla je Sheinbaum, otklonivši tvrdnje kritičara da će dvoznamenkasto povećanje plaća naštetiti potrošačima jer će povećati cijene.

„Godinama se govorilo da minimalna plaća ne može rasti, da će to uzrokovati inflaciju, da više neće biti stranih ulaganja, no kod nas su upravo strana ulaganja na rekordnoj razini“, otpovrnula je Sheinbaum na konferenciji za novinare.

Izravna strana ulaganja u Meksiko bila su u razdoblju od siječnja do rujna blizu 41 milijardu dolara i već su premašila iznos iz cijele prošle godine, rekao je ministar gospodarstva Marcelo Ebrard prije desetak dana, citirajući preliminarne podatke.

Iznos je veći za 15 posto nego u istom razdoblju prošle godine, dodao je Ebard, i najveći otkada se prate podaci.

Meksiko privlači ulaganja brojnih stranih kompanija niskim troškovima rada i blizinom američkog tržišta. Trgovinski sporazum sa SAD-om i Kanadom otvorio je u Meksiku brojna radna mjesta, ali Washington je na početku novog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa objavio da želi vratiti industriju kući, zaprijetivši visokim carinama.

Odluka o povećanju minimalne plaće nadovezala se na izvješće statističkog ureda koje je pokazalo pad gospodarske aktivnosti u trećem tromjesečju, prvi puta od 2021. godine, i to za 0,3 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, uz pad dodane vrijednosti u industriji za 1,5 posto.