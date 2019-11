Od Sliška do Pukanića: Popis krvavih likvidacija po Hrvatskoj

Najgori pripadnici hrvatskog podzemlja redovito su pronalazili razloge za ubojstva, a policija im nije mogla stati na kraj. U nastavku pročitajte popis krvavih ubojstava koji su Hrvatsku zavili u crno.



16. listopada 1991. - Niko Mioč ubijen je iz revolvera ispred kafića Casandra u noći kad je u središtu Zagreba otkriven spomenik banu Josipu Jelačiću. Ovo ubojstvo mnogi smatraju početkom mafijaških likvidacija u Zagrebu. Za ubojstvo se sumnjičilo Zorana Petrovića zvanog Ivica, a za poticanje na ubojstvo se teretilo Miljenka Žaju Krojfa, koji je s Miočem svojevremeno držao pizzeriju Cosa Nostra u Trnovčici. Navodno su imali nesuglasica. Ni Ivici, koji je umro od čeonog tumora u rujnu 2008., ni Krojfu nije ništa dokazano.

3. ožujak 1992. - Mato Šabić zvani Šaban ubijen je rafalom iz automatske puške u ispred osječkog kafića Kiwi dok je ulazio u svoj Mercedes. Predratni kriminalac postao je ratni heroj obrane osječkog naselja Jug 2. Ne zna se tko ga je ubio. Špekuliralo se da je likvidacija vezana uz preprodaju oružja.

2. veljače 1993. - Ispred svoje kuće u Ratarskoj ulici u Zagrebu ubijen je Damir Kovačić Šerif. Ubojica nikada nije nađen, no podzemljem se govorilo da je to bila osveta za teško ranjavanje Vjeke Sliška ispred diskoteke Sokol 1991. godine - Preko posrednika dobio je ponudu za dobro plaćen posao. Polakomio se i otišao na sastanak. Kada se vraćao doma iz kalašnjikova ga je ubio Mijat Vrdoljak zvani Šaban – tvrdi dobroupućeni poznavatelj zagrebačkog podzemlja.

2. rujna 1995. - Mladen Šiškić, tadašnja desna ruka Vjeke Sliška, ubijen je ispred svoje kuće u zagrebačkoj Dubravi hicem iz snajpera. U zagrebačkom podzemlju govorilo se da su ga ubili pripadnici frankfurtskog podzemlja kao upozorenje Slišku. Ubojstvo nije razriješeno.

4. veljače 1997. - Ivana Mirka Krpelnika zvanog Krpa nakon svađe oko novca od preprodaje automobila ubio je Zdravko Šiškić, brat ubijenog Mladena. Ubojstvo se dogodilo u Dubravi, a Šiškić se sam javio policiji. Krpelnik je na putu do bolnice umro na rukama svog prijatelja Ivana Šakote, a Šiškić je osuđen na 10 godina. Tijekom suđenja tzv. zločinačkoj organizaciji bio je zaštićeni svjedok broj 2.

28. lipnja 1997. - Ivan Šakota ubijen u Martićevoj ulici u Zagrebu ispred kafića Kvak. Ubojica je na njega pucao iz snajpera koristeći dum- dum metak. Iako je Šakota nosio pancirku metak je bio smrtonosan. S njim je tada u društvu bio i Shpejtim Taqi koji je potrčao za čovjekom koji je trčao s mjesta ubojstva. - Šakota se po gradu hvalio kako će on uskoro postati glavni gazda pa su ga ubili. Izdahnuo je na rukama Sphejtima Tačija koji je rekao: “Ja ću te osvetiti!” Poslije je pričao kako zna tko je odgovoran za ubojstvo pa su ubojice za svaki slučaj odlučili i njega eliminirati - tvrdi dobar poznavatelj podzemlja. U Frankfurtu je Šakota navodno ubio jednog redara, a sudjelovao je i u pucnjavi u opatijskom kafiću, u kojoj su teško ranjeni redar i tri gosta. U toj gužvi sudjelovao je i Damir Džeba Dado koji je, navodno, i započeo kavgu u opatijskom kafiću. Za Šakotino ubojstvo bio je optužen Davor Zečević, koji je pravomoćno oslobođen zbog nedostatka dokaza.

4. srpnja 1997. - Shpejtim Taqi ubijen je na križanju Selske i Zagorske. Izrešetan je hicima iz automatske puške dok je čekao zeleno svjetlo na semaforu. Nagađalo se čak da mu je Šakota rekao ime svog ubojice prije nego je izdahnuo. Ubojica je bio na motoru koji je kasnije, navodno, pronađen u garaži koju su navodno koristili pripadnici ”zločinačke organizacije”. Optužnica je za to ubojstvo teretila Rajka Momčilovića Ribu, no ništa mu nije dokazano.

5. srpnja 1997. - Nebojša Ćuk ubijen je u svojoj kući u Svetoj Nedjelji. Ubojica je nepoznat.

22. kolovoza 1997. - Mijat Vrdoljak iz Sesveta ubijen je na ulici u zagrebačkom Kozari boku. Izrešetali su ga hicima iz jurećeg automobila samo 100-tinjak metara od stana i lokala koje je ondje unajmio. Mjesec dana prije ubojstva u kanti za smeće pored njegovog automobila netko je postavio eksplozivnu napravu. Ubojica je ostao nepoznat. No, krim miljeom se priča da je okrutnog kamatara pogodila osveta zbog ubojstva Damira Kovačića Šerifa.

20. studenoga 1997. - Omer Zahirović ubijen je u krevetu u svojoj kući u Dubravi samo nekoliko dana nakon što je izašao iz zatvora. Njegova žena je tada ranjena. Nagađalo se da je motiv ubojstva taj što je Zahirović početkom 90-ih godina bacio bombu u kockarnicu čiji je vlasnik bio Zlatko Bagarić. Tada je ranjen Zoran Petrović Ivica, pa se pričalo da je upravo on naručitelj, ako ne i sam egzekutor. Pravosuđe je za to ubojstvo teretilo Gordana Kolarića i Zorana Petrovića Ivicu, no nije bilo dovoljno dokaza. Ubojica je ostao nepoznat.

27. ožujka 1998. - Albert Burić, vlasnik kafića Versus, dignut je u zrak u automobilu na parkiralištu u zagrebačkom Španskom. Bavio se iznudama. 17. travnja 1998. - Ante Lozić i Slavko Papić likvidirani su hi- cima iz Škorpiona u Osječkoj ulici u Čepinu. Navodni su nešto prije ubojstva bili u Zagrebu te pokušali utjerati dug jednom pri- padniku zagrebačkog podzemlja.

9. svibnja 1998. – Bivši legionar Bernard Hutinski ubijen je u klubu Monte Carlo u Čakovcu. Ubijen je za šankom, a ubojica je pobjegao na stražnji izlaz i nikada nije otkriven. Dva mjeseca prije ubojstva postavljena je autobomba koja je eksplodirala nedaleko od zgrade varaždinske policije. Čudom je preživio. Godinu dana prije nego li je ubijen, Hutinski je u istom lokalu 14 sati držao kao taoce tri policajca. Hutinski je navodno bio plaćeni ubojica koji je od Vjeke Sliška uzeo novac za likvidaciju Zlatka Bagarića. Posao nije namjeravao napraviti.

15. srpnja 1998. – Kralj kocke Zlatko Bagarić ubijen je ispred restorana NK Dubrava nakon višesatnog maltertiranja braće Rodić. Ubio ga je Lazar Rodić koji je zbog toga osuđen na tri godine.

4. siječnja 1999. - Miljenko Bulić ubijen je u osječkom “žutom naselju” u Retfali. Kriminalistima je položaj mrtvog Bulićevog tijela govorio da je pokušao pobjeći egzekutoru, no nije uspio. Ali je zato ubojica uspio pobjeći policiji i ostati nepoznat. Bulića su navodno pratili i namamili u stupicu, te potom izrešetali. Hici su ispucani u predjelu vitalnih organa. Njegova je supruga tada izjavila kako je Bulić te večeri u “žuto naselje” došao nakon što ga je netko nazvao telefonom i pozvao tamo. Pretpostavlja se da je ubijen zbog umiješanosti u šverc automobilima, a spominjala se i njegova povezanost s tajnim službama. Nakon Bulićevog ubojstva policija je pokrenula opsežnu istragu, ispitano je više od stotinu osoba, no ubojica do danas nije otkriven iako se sve odigralo na dobro osvjetljenom mjestu u stambenom naselju.



11. ožujka 1999. - Željko Šobot ubijen je na križanju Selske ceste i Tratinske ulice u Zagrebu dok je mirno jeo pirošku sa sirom u svojem BMW-u. U njega je ispucan cijeli šaržer iz strojnice Ero. Ubijen je navodno jer se previše osamostalio u kamatarenju i poslu s drogom Za ubojstvo je bio optužen Davor Zečević koji je za to oslobođen. Agent HIS-a Veselin Marinov tvrdio je da ga je ubio plaćeni ubojica Bora Konj te da mu je vozeći auto pomogao Damir Džeba. Ubojica nije otkriven.

3. srpnja 1999. - Vlasnik Promdei banke Ibrahim Dedić smaknut je ispred svoje zgrade u zagrebačkim Donjim Sveticama. Poznat je po aferi s lažnim slovenskim tolarima. Prema pričanju susjeda, Dedića su dočekala trojica muškaraca, ubila ga pucajući po njemu iz automatskog oružja i pobjegla crnim BMW-om njemačkih registracija. Vještaci su utvrdili da ga je pogodilo 20- tak metaka. Pokojni bankar svojedobno je pričao kako su njegovi ljudi lomili prste i davili u bačvi vode kako bi prisilili dužnike da vrate novac. Ubojice nisu nikada pronašli. U krim miljeu pronijelo se vise mogućih ubojica. Od pripadnika Kažnjeničke bojne koji su ga reketarili zato jer je bio musliman. Druga verzija je da je Dedić je angažirao ljude koji su likvidirali Željka Šobota jer je on tražio povrat duga. Dedića su potom navodno ubili Šobotovi ljudi radi osvete. Neki ističu i da je Dedić bio sudionikom kupnje deviza u BiH bezvrijednim jugo dinarima prije početka rata te da napadi na njega korijene možda vuku i zbog tih poslova. Na bankara su pucali i u siječnju 1998. godine. Tada mu je metak prostrijelio vrat i lakše ga ozlijedio. Dedić se vraćao u svom Mercedesu, kojim je uprav- ljao njegov vozač, a nepoznati je atentator na njega tada ispalio 10-ak hitaca. Nije otkriveno niti tko ga je tada pokušao ubiti. 16. studenoga 1999. - Damir Džeba ubijen je rafalom na parkingu na zagrebačkom Prisavlju. Za suradnika policije i tajnih službi gradom se pronio glas da je ”veliki smrad”. Navodno je 17. studenoga trebao doći na obavijesni razgovor u policiju.

17. ožujka 2001. – Nikola Remenarić ubijen je hicem u glavu na livadi u blizini Jarunskog jezera. Policija ga je imala evidentiranog zbog šverca Rumunja. Remenarić je 1992. godine promijenio prezime. Do tada se prezivao Knežević. Ubojicu nisu otkrili.

22. ožujka 2001. - Vjeko Sliško ubijen je na Cvjetnom trgu hicem u glavu. Ubio ga je James Cappiau, kojeg je zatim ubio Sliškov tjelohranitelj Ivica Bertić.



5. listopada 2001. - Darko Dakić, bivši boksački prvak Jugoslavije u teškoj kategoriji i vlasnik osječkih “Gradskih mjenjačnica”, ustrijeljen je sa nekoliko hitaca u glavu i vrat dok je oko 5.50 sati sjedio u automobilu pred svojom kućom u Osijeku. Ubojica je stajao između kuće i automobila, s Dakićeve lijeve strane, te je zapucao kroz zatvoreni prozor automobila iz neposredne blizine čemu u prilog svjedoče i čahure koje je policija pronašla odmah do automobila. Međutim, ubojica kamatara Dakića je još uvijek nepoznat.

31. svibnja 2002. - Veselin Marinov zvani Bugarin ubijen je s više hitaca iz Magnuma u kafiću NBA u Chromosovu tornju. Sud je utvrdio da je Vinko Žuljević Klica u samoobrani u Bugarina ispalio više hitaca i oslobodio ga krivnje. Njih dvojica poznavali su se još od rata u BiH. Marinov je bio tjelohranitelj Mladena Naletilića Tute.

23. siječnja 2003. - Marko Sliško, brat pokojnog Vjeke, ubijen u Bunićevoj. Ubojica mu je ispalio nekoliko hitaca u leđa dok je iz auta išao prema svom hotelu. Ubojica nikada nije otkriven.

24. listopad 2003. – Nepoznati ubojica je u 23.30 sati s osam hitaca iz vaternog oružja u samom središtu Osijeka, ispred ulaza u župnu crkvu Sv. Petra i Pavla ubio Vladu Barbarića Papa. On je u tom trenutku taman izašao iz svoje kockarnice u Hotelu Central i krenuo prema autu. Pap je do tada preživio najmanje dva pokušaja ubojstva.

- Željko Bilen, koji je poznat po ulozi u dječjoj seriji Smogovci, likvidiran je hicem iz pištolja oko 22.30 sati na autobusnom uibalištu u Sesvetama kada je izašao iz prijateljevog Mitshubishija Pajera u kojem su on i prijatelj čekali Bilenovu djevojku. Kružilo je nekoliko priča koje su pružale navodni razlog Bilenove likvidacije. Jedna je da je Bilen, sitni diler, nekoga cinkao. Druga priča ga je dovodila u vezu s većim narkodilerom Petritom Atlijom kojem je samo dan ranije pred kuću bačena bomba.

22. posinac 2003. - Zlatko Prša koji se koristio i imenom Zlatko Žoher ubijen ispred zagrebačkog hotela I. Smaknut je s dva hica u potiljak. U Sloveniji je svojevremeno bio osumnjičen za šverc ukradenih automobila. Ubojica nije poznat

29. siječanj 2005. – Kamatar Ivan Budimir izrešetan je u Rudešu ispred zgrade u kojoj je živio. Vlasnik kafića Broadway i videoteke policiji bio poznat kao počinitelj više kaznenih djela s elementima nasilja. Pored tijela pronađene su čahure. Iako je u snijegu pored mjesta gdje je ubijen nađena čak i muška naušnica, istraga nije pokazala rezultate. Ubojica je nepoznat iako su u policiji u nekoliko navrata govorili kako stežu obruč oko počinitelja.

11. lipnja 2005. - Dino Pokrovac, nogometni menadžer, ubijen je rafalom u klasičnoj sačekuši na stubištu zgrade u kojoj je živio. Ubojica nije otkriven. Nekoliko mjeseci prije ubojstva zapaljen mu je Mercedes, ali je on tada tvrdio da se auto sam zapalio. Imao je bogat splet financijskih aktivnosti: od menadžerskog vođenja karijera velikog broja nogometaša, preko autopraonice i ugosti- teljstva. Glavni izvor prihoda navodno mu je bio posuđivanje novaca na crnom tržištu. Pokrovac je navodno imao podužu listu dužnika. Policijska je istraga zbog svih tih Pokrovčevih veza išla u nekoliko smjerova. No za sad bez uspjeha.

23. ožujka 2006. - Lulzim Krasniqi, navodni albanski narko boss, ubijen je hicima iz vatrenog oružja u zagrebačkom Travnom ispred zgrade u kojoj stanuje. Krasniqi je 29 puta kazneno prijavljen zbog prijevara, zloporaba položaja, lihvarskih ugovora, iznuda, krivotvorenja isprava, prikrivanja, nasilništva, no sve te prijave završile su bez osuđujuće presude. Iako ga se u kuloarima dovodilo u vezu i s drogom, švercom oružja i cigaretama, policija mu to nikada nije uspjela dokazati. Nekoliko mjeseci prije uboj- stva bio mu je zapaljen Mercedes. Ubojica nije otkriven.

17. prosinac 2006. – u samom središtu Osijeka, pred ulazom u restoran “Bonus”, ubijen je Samir Nukić. Nukić je krenuo na privatnu večeru za uski krug odabranika koji su proslavljali ponovni početak rada restorana. Kad je doslovno htio otvoriti vrata restorana i ući, netko ga je navodno pozvao uzvikom – “Hej, momak!”. Nukić je zastao, a ubojica je ispalio u njega najmanje šest metaka i pobjegao. Najmanje tri su ga pogodila u glavu. Slučaj nikada nije razriješen. Navodno je Nukiću glavni izvor prihoda bio vezan uz reketarenje brojnih kafića, ali i poslovnih prostora.



1. prosinac 2007. - Davor Zečević Zec, optuženik iz tzv. zločinačke organizacije, likvidiran je preciznim hicem iz snajpera u glavu i na mjestu ostao mrtav. Izdahnuo je na rukama svoje dje- vojke Ivane Šikić ispred zgrade u kojoj je ona stanovala. Ubijen je dok je bio na slobodnom vikendu, a lepoglavski zatvor trebao je uvjetno napustiti tek za koji tjedan. Unatoč broj- nim spekulacijama, ubojica i motiv su policiji nepoznati. Naga- đalo se da bi to mogla biti osveta obitelji Ivana Šakote ili Željka Šobota za čija ubojstva je bio optužen pa oslobođen zbog neo- statka dokaza.

18. veljače 2008. - u kafiću Bugzy u Dubravi ubojica je sa šest metaka pogodio Vinka Rodića Bingulu dok je igao biljar. U trenutku pucnjave u društvu Vinka Rodića bila su njegova braća Zoran i Roko, tri gosta i konobar. Lokal je inače u vlasništvu Sebastijana Rodića. Vinko je pogođen u glavu, vrat i leđa, a braća Zoran i Roko su ga nakon pucnjave autom prevezli u KB Dubrava, gdje je sljedeći dan od zadobivenih ozljeda preminuo. Braća Sebastijan, Vinko i Zoran u policijskim su evidencijama zavedeni zbog 10-ak kaznenih djela iznuda, nasilničkog ponašanja i protupravne naplate duga. Ubojica je nepoznat.

3. lipnja 2008. – S više hitaca iz vatrenog oružja, za sada još nepoznati muškarac ubio je Puljanina Tripu Penovića u zagrebačkoj ulici Prilesje uz park Maksimir. Penović je bio evidentiran zbog iznude. Pričao je kako se obogatio prodajući zemlju, koju je naslijedio u Crnoj Gori, bogatim ruskim tajkunima.

6. listopada 2008. - S dva metka u glavu oko 11 sati nepoznati je ubojica hladnokrvno likvidirao Ivanu Hodak (26), kćer Zvonimira Hodaka, odvjetnika pritvorenog umirovljenoga generala Vladimira Zagorca. Pokošena s dva hica, pala je na stubištu zgrade u Ulici Pavla Hatza u Zagrebu. Ondje je živjela s roditeljima, ocem Zvonimirom i majkom Ljerkom Mintas Hodak, bivšom potpredsjednicom Vlade. Od ljeta je bila u vezi s Ljubom Pavasovićem Viskovićem, odvjetnikom koji zastupa i krim-milje. Za njeno ubojstvo na 30 godina nepravomoćno je osuđen Mladen Šlogar, njezin otac tvrdio je da je ona žrtva političke mafije te da je nastradala jer je on branio Vladimira Zagorca.

23. listopada 2008. - U samom centru Zagreba, u Staroj Vlaškoj, u dvorištu ispred sjedišta tjednika Nacional na današnji dan 2008. ubijeni su Ivo Pukanić i šef marketinga Nacionala Niko Franjić. Ubijeni su auto bombom u 18.22. dok su prilazili Pukanićevom Lexusu svaki sa svoje strane. Trenutak prije nego su ušli u automobil odjeknula je snažna eksplozija koja je obojicu ubila na mjestu. Ubojica je uspio pobjeći. Zbog ovog atentata uhićeni su i na zatvorske kazne osuđeni Slobodan Đurović, Robert Matanić, Željko Milovanović, Bojan Gudurić, Luka Matanić i Amir Mafalani. Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, oslobođen je optužbi da je organizirao ubojstvo.

24. ožujka 2012. - Davor Golubić ubijen je hicima iz pištolja dok je sjedio u autu ispred svog stana u Savskoj u Zagrebu. Go- lubić je bio upleten u sumnjive poslove s autima te, navodno, s drogom. Sudski se sporio s kamatarom Josipom Antićem Zefom. Ubojica je nepoznat.

3. svibnja 2015. - Nakon jutarnje nedjeljne mise u blizini crkve svetog Antuna Padovanskog u Sesvetama, Vinko Žuljević Klica sjeo je u automobil i krenuo kući, jedna Škoda mu je prepriječila put. S motocikla su pucali u auto, a kad je istrčao iz vozila i pokušao pobjeći, pucali su u njega. Svjedoci su rekli da je ubojica, nakon što je Klica, koji je u ratu u BiH izgubio nogu, pokušao pobjeći, prišao ranjeniku i iz blizine mu je pucao u glavu. Cijeli napad trajao je samo desetak sekundi. Nakon toga ubojice su pobjegli. Škodu su zapalili i ostavili je u Novoj Branimirovoj pored pruge.